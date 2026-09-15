Allanaron un criadero de cerdos por una denuncia anónima de maltrato animal y faena irregular

Un criadero del partido de General Alvarado fue allanado en los últimos días a partir de una investigación originada por una denuncia anónima. Según el informe policial, el lugar no contaba con habilitación municipal ni provincial y se habrían detectado "condiciones irregulares para el sacrificio de animales".

La investigación fue encabezada por el Dr. Martín Spezia junto al Dr. Hormaechea y contó con la participación de efectivos de la Patrulla Rural de General Alvarado (CPR) y personal de Inspección General.

La denuncia anónima que dio origen a la investigación fue respaldada con una filmación en la que habría quedado en evidencia el modo en que eran sacrificados los animales en el predio.

La investigación por las condiciones de faena y presunto maltrato animal

Según la investigación, las imágenes aportadas mostraban que los animales eran sometidos a procedimientos impropios y a una violencia excesiva, lo que les habría provocado estrés y sufrimiento.

Durante el allanamiento también se constató que el establecimiento estaba destinado a la cría de porcinos, pero no reunía los requisitos mínimos necesarios de habilitación para llevar adelante faenas.

Esas condiciones representarían además un riesgo biológico para el sector, debido a la falta de control de las condiciones para desarrollar la actividad. En esa línea, el responsable del establecimiento quedó imputado por el delito de “actos de crueldad a los animales”.