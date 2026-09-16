Rescatan a tres perros maltratados: uno estaba de “guardián” en una casa abandonada

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, intervino en dos viviendas para retirar a tres perros que se encontraban en estado de desnutrición, con lesiones y en malas condiciones de habitabilidad.

Tres perros fueron rescatados por personal municipal luego de comprobarse que se encontraban en estado de desnutrición, con lesiones y en malas condiciones de habitabilidad.

Tras una denuncia, personal de la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredon, se acercó a una vivienda de Gutemberg al 5800 donde encontraron un perro dentro de una vivienda abandonada. El can estaba en muy malas condiciones de salud como desnutrición y lesiones.

Sin obtener respuesta por parte de los moradores, observaron que la vivienda se encontraba completamente cerrada y en aparente estado de abandono, con el pasto crecido, suciedad, prendas de vestir, materia fecal y restos óseos en el patio delantero.

Para agregar mayor indignación, un vecino informó a las autoridades que el animal se encontraba en malas condiciones dentro de la casa y que “desde el exterior se escuchaban sus llantos”.

Luego del allanamiento ordenado por el Fiscal Carlos Russo de la UFI N° 7, se logró rescatar a un perro negro de raza Cane Corso, de tamaño mediano, en estado de abandono y desnutrición. En este caso, intervino personal policial de la comisaría quinta.

Dos Golden atados y con desnutrición

En otro operativo, personal municipal encontró en en calle 511 al 1000 del barrio Acantilados, dos perros raza Golden que se encontraban atados con signos de desnutrición y lesiones, sin atención clínica y con malas condiciones de habitabilidad. En esta oportunidad, intervino la Oficina de Determinación de Autores (ODA) de la Fiscalía General junto a personal de la Comisaría 13 y los canes fueron rescatados.

Los perros retirados quedaron en hogares de tránsito para la adopción responsable. Es importante remarcar que los vecinos pueden postularse ingresando a bit.ly/Transitoparaadopcion

Se recuerda que ante situaciones de maltrato y para qué Zoonosis pueda intervenir, los vecinos deben realizar la denuncia penal en la comisaría más cercana o a través del correo denunciasmardelplata@mpba.gov.ar, aportando la mayor cantidad de información posible.

Luego, con el número de Investigación Penal Preparatoria (IPP) o los datos de la causa, se deberá completar el formulario web de denuncias de Zoonosis en formularios.mardelplata.gob.ar/?id=964 para que la División de Inspectoría tome conocimiento.