"No sé quién le pudo hacer esto": alimentaba a una perrita callejera y la encontró "mutilada y quemada" en la basura

Apuntan a que fue un vecino que cometió semejante atrocidad contra el animal.

Una vecina del barrio Las Retamas se preocupó al no encontrar a la perra callejera que alimentaba a diario y decidió salir a buscarla, pero descubrió que había sido asesinada y descartada como basura.

El brutal episodio se registró este domingo por la tarde en un baldío situado en la intersección de las calles Cacique Catriel y Camino a las Canteras, donde una mujer que con frecuencia le proveía comida y agua la halló sin vida y con signos de violencia.

La perrita de la calle antes de ser brutalmente asesinada.

Según contó la frentista que descubrió el cuerpo, el animal "era de la calle, estaba en un terreno y por debajo del portón le daba de comer", ya que la definió como "arisca", teniendo en cuenta que estaba asustada y "no se dejaba tocar".

Como era habitual, el viernes y sábado fue a buscarla para que comiera, aunque en ambas ocasiones no la vio y regresó a su vivienda sin rastros de ella.

El animal fue encontrado este domingo en un descampado de la zona.

Finalmente, la encontró este domingo entre la basura con indicios de haber sido "mutilada y quemada", de acuerdo a su testimonio y las imágenes chocantes que compartió a este medio.

"Horrible. Al menos comió por un tiempo, pero no sé quién le pudo hacer esto", se lamentó la mujer, quien en el último tiempo había hablado con proteccionistas para que la ayudaran a castrarla, a pesar de que le era esquiva al contacto humano.