Identificaron al hombre que le disparó a los carpinchos en Nordelta: quién es y qué pena podría enfrentar

El hombre podría enfrentar hasta tres años de prisión por el hecho.

El caso del vecino que fue filmado mientras disparaba contra carpinchos despertó una fuerte indignación entre los vecinos del barrio Los Alisos de Nordelta y los usuarios que tomaron conocimiento de lo ocurrido a través de las redes sociales.

Según InfoGremiales el hombre en cuestión sería Sebastián Favre, de 49 años, expiloto y propietario de una escuela de vuelo en Zárate. Entre los antecedentes que informó el medio, trascendió su presunta participación en un conflicto sindical del sector aeronáutico.

De acuerdo a la información que describe la mencionada web, Favre había sido señalado por su intervención en una medida que buscaba debilitar al gremio de pilotos durante la gestión de Guillermo Dietrich al frente del Ministerio de Transporte.

InfoGremiales relató cómo Favre habría denunciado al piloto Javier Santiago Giraud por presuntos agravios, intimidaciones y amenazas, luego de que este se negara a leer un comunicado sobre la seguridad operacional en las aerolíneas low cost.

Lo grabaron disparándole a los carpinchos

El video que se viralizó muestra a Favre en el jardín de su casa del barrio Los Alisos de Nordelta, vestido con pijama y descalzo, mientras dispara contra un grupo de carpinchos.

A partir de la difusión de las imágenes, la Justicia intervino para determinar las circunstancias del hecho y establecer las infracciones que podrían atribuirse al acusado.

La Fiscalía solicitó una nueva denominación para el caso que podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión. Esto no significa que el hombre vaya a recibir necesariamente esa condena ni que la pena vaya a ser de cumplimiento efectivo.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el hecho registrado, cuántos disparos fueron efectuados y si alguno de los animales resultó herido o muerto.