Francisco Prado lo liquidó en el primer round y desató la locura en la UFC

El argentino tuvo una actuación demoledora en el Meta APEX, derrotó al brasileño con una combinación letal y se quedó con el esperado duelo sudamericano en la división de peso ligero.

Francisco Prado volvió a dejar su marca en la UFC con una victoria contundente en Las Vegas. El argentino protagonizó un infernal TKO en el primer round ante el brasileño Bonfim, en un combate de peso ligero correspondiente al UFC Vegas 122. Con una ráfaga de golpes que no le dio posibilidades de recuperación a su rival, el peleador albiceleste se quedó con el superclásico sudamericano de las artes marciales mixtas.

Francisco Prado liquidó a Bonfim con una combinación letal

El desenlace llegó cuando todavía restaban 38 segundos para finalizar el primer asalto. Prado conectó una combinación de golpes demoledora que obligó a detener la pelea y desató la celebración por su triunfo. El argentino mostró contundencia y aprovechó su oportunidad para resolver el enfrentamiento antes de que la contienda pudiera avanzar hacia los siguientes rounds.

La pelea se desarrolló en el Meta APEX de Las Vegas, escenario habitual de numerosos eventos de UFC. Allí, Prado consiguió una victoria de alto impacto frente a un oponente brasileño en un cruce que tenía el atractivo adicional de enfrentar a dos representantes sudamericanos. La definición anticipada le permitió al argentino llevarse los reflectores con una actuación explosiva.

El triunfo de Francisco Prado representa otra oportunidad para seguir consolidándose dentro de la división de peso ligero de la principal compañía de MMA del mundo. Con un final contundente y sin necesidad de llegar a las tarjetas de los jueces, el argentino se impuso en el duelo ante Bonfim y dejó una imagen poderosa en UFC Vegas 122.