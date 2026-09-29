El "Chino" Vallejos tiene una nueva pelea confirmada en UFC: cuándo, dónde y contra quién

El "Chino" Vallejos tendrá una gran oportunidad, en un gran evento y ante un gran rival.

Argentina atraviesa un gran momento en las artes marciales mixtas. La victoria de Ailín Pérez el fin de semana, que la ubicó en el segundo escalón del ránking en su categoría, confirmó el excelente presente y este martes se conoció la próxima pelea del marplatense Kevin Vallejos que estará compitiendo en Doha ante el experimentado Aljaman Sterling.

El evento UFC Qatar, será una velada clave en el cierre del calendario y el del marplatense será el combate coestelar. El mismo está pactado a tres asaltos en la categoría de peso pluma y representará un clásico duelo de estilos para la especialidad.

El "Chino" se destaca por su velocidad, precisión y mucha potencia en el golpeo del pie, mientras que el norteamericano pondrá a prueba la resistencia de Vallejos en el grappling y un juego de suelo de elite, considerado dentro de los más dominantes del circuito.

Vallejos pisó fuerte de entrada en el Dana White's Contender Series y lo ratificó con triunfos contundentes en el circuito mundial, lo que lo ubicó en el décimo lugar del ránking pluma. Rápidamente, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad y le ofrecen peleas de magnitud que le pueden permitir seguir escalando.

No será fácil. Enfrente estará Aljamain Sterling y toda su experiencia. El excampeón mundial del peso gallo tiene 37 años y en esta nueva categoría ya acumula tres triunfos y apenas una derrota. Su última presentación fue brillante frente a Youssef Zalal, y aceptó el reto del marplatense para intentar ir por el cinturón que oestenta Alexander Volkanovski.



