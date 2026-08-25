Carlos “Tito” Petruzzella tenía todo listo para llegar a UFC, pero una mano lo cambió todo en 35 segundos

El marplatense buscaba dar el gran golpe en el Dana White’s Contender Series, pero Nick Galanti sorprendió con una mano letal y definió la pelea en apenas 35 segundos.

Carlos “Tito” Petruzzella había llegado a esta pelea con mucho optimismo y una importante experiencia acumulada. El argentino tenía un récord profesional de 15-2, superior al 8-1 con el que llegaba Galanti, por lo que también contaba con una mayor cantidad de combates en su recorrido.

“Tito”tenía por delante una de las oportunidades más importantes de su carrera: conseguir un contrato con UFC a través del Dana White’s Contender Series. Sin embargo, el sueño del argentino terminó de manera abrupta en apenas 35 segundos, luego de que Nick Galanti conectara un derechazo demoledor que cambió por completo el combate y derivó en un nocaut brutal en el inicio del primer asalto.

Petruzzella cayó luego de un terrible derechazo de Galanti

La pelea había comenzado con el marplatense atento a una de las principales armas de su rival. El argentino consiguió defender correctamente el derribo, justamente uno de los recursos que Galanti había mostrado como una de sus fortalezas. Pero cuando parecía tener controlada esa faceta del combate, llegó el golpe que nadie esperaba. “¡Qué locura de mano metió Galanti!”, fue la reacción que dejó la transmisión después del impacto que terminó derribando al argentino.

Con Petruzzella en el piso, Galanti aprovechó inmediatamente la situación y completó el trabajo con ground and pound (GnP) hasta que el árbitro intervino para detener la pelea. De esta manera, el estadounidense consiguió un impresionante nocaut en apenas 35 segundos y se quedó con el primer contrato de la jornada en el Dana White’s Contender Series.

Para “Tito”, la derrota representa un duro golpe porque llegaba con la ilusión de convencer a Dana White y dar el salto definitivo a UFC. El argentino había preparado especialmente esta oportunidad, pero una mano inesperada terminó con el combate antes de que pudiera desplegar su plan.