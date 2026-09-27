Ailín Pérez no para: venció a Norma Dumont, sumó su séptima victoria y quedó a un paso del título de UFC

La argentina venció a Norma Dumont por decisión unánime en Las Vegas, sumó su séptimo triunfo consecutivo y ahora apunta directamente al cinturón de peso gallo femenino.

La noche más importante de la carrera de Ailín Pérez terminó con una sonrisa para la Argentina. Fiona se enfrentó a la brasileña Norma Dumont en el UFC Apex de Las Vegas, en un duelo entre dos de las principales contendientes de la división, y se quedó con una victoria por decisión unánime. Los tres jueces entregaron tarjetas de 29-28 para la representante nacional, que extendió su impresionante racha a siete triunfos consecutivos.

El combate tenía todos los condimentos para ser una verdadera batalla. La rivalidad entre ambas había crecido durante los últimos años y la previa había elevado todavía más la expectativa, con la posibilidad de acercarse a una futura pelea por el cinturón como uno de los grandes atractivos. Dumont llegaba cuarta del ranking y Pérez quinta, por lo que el resultado podía modificar de manera importante el panorama de la categoría.

Ailín Pérez volvió a demostrar por qué está para grandes cosas

Dentro del octágono, sin embargo, el espectáculo dio paso a la estrategia. Pérez consiguió un derribo rápido durante el primer round y aprovechó el tiempo de control para quedarse con una primera vuelta que luego resultaría determinante. En el segundo capítulo intentó repetir la fórmula, pero Dumont ajustó su defensa, evitó volver a caer y consiguió llevar el desarrollo hacia el striking para equilibrar la pelea.

El último round fue el más difícil de leer. Las dos intercambiaron golpes, aunque ninguna consiguió generar un daño decisivo, y la sensación fue que cualquier detalle podía inclinar las tarjetas. En los segundos finales, Pérez buscó presionar a la brasileña contra la reja e intentó conseguir otro derribo para cerrar definitivamente el combate, pero Dumont resistió hasta la campana. La incertidumbre se mantuvo hasta el anuncio oficial de los jueces.

Cuando llegó la decisión, los tres jueces coincidieron en darle el triunfo a la argentina por 29-28. Dumont terminó disconforme con el fallo y, después de la pelea, volvieron a aparecer momentos de tensión entre ambas.

Pérez, en cambio, celebró una victoria que la deja con récord de 14-2 y que consolida su posición entre las principales figuras de la división femenina de UFC.

La propia Fiona ya había dejado claro antes del combate que su objetivo era conquistar el cinturón de UFC, y el triunfo ante Dumont representa otro paso en esa dirección. La organización también había presentado el enfrentamiento como una pelea clave para ambas contendientes en su búsqueda de meterse en la conversación por el campeonato antes de terminar 2026.

¿Cuánto dinero ganó Ailín Pérez por vencer a Norma Dumont?

Más allá de lo deportivo, la victoria también representó un importante ingreso económico para la argentina. La cifra exacta que recibió Pérez no fue comunicada oficialmente por UFC, ya que la compañía no suele hacer públicos los contratos individuales de sus peleadores. Según estimaciones difundidas tras el combate, su bolsa habría rondado entre 70.000 y 100.000 dólares, aunque se trata de una aproximación y no de un monto confirmado.

En sus presentaciones anteriores en Estados Unidos se había manejado una estructura de aproximadamente 36.000 dólares por presentarse a combatir y otros 36.000 dólares en caso de conseguir la victoria, aunque no puede asegurarse que esos valores hayan sido exactamente los correspondientes a este combate. A esa eventual bolsa pueden sumarse otros conceptos contractuales o incentivos, por lo que el total final podría ser diferente.

Lo concreto es que Ailín Pérez volvió a ganar, alcanzó siete victorias consecutivas en UFC y derrotó a una rival ubicada entre las mejores de la categoría. Ahora, con la racha intacta y cada vez más instalada en la elite del peso gallo femenino, Fiona espera el próximo movimiento de la organización mientras mantiene un objetivo claro: conseguir la oportunidad de pelear por el cinturón.