Sofía Montenegro sufrió una brutal derrota en su debut en UFC: terminó ensangrentada y perdió por sumisión

La cordobesa tuvo un estreno amargo en la máxima compañía de MMA: cayó ante la francesa Delphine Benouaich en el segundo round tras un desafortunado resbalón que cambió por completo la pelea.

El esperado debut de Sofía Montenegro en UFC terminó con un sabor amargo. La peleadora argentina de 27 años cayó por sumisión ante la francesa Delphine Benouaich en el segundo asalto, durante la cartelera realizada en el Accor Arena de París. La marplatense había llegado a la máxima organización de artes marciales mixtas después de una destacada trayectoria y afrontaba además el desafío de estrenarse en la categoría peso paja, luego de bajar desde peso mosca.

La pelea se mantuvo pareja durante el primer asalto, pero todo cambió apenas comenzó el segundo. Montenegro sufrió un desafortunado resbalón en el centro del octágono que la dejó desequilibrada y Benouaich no perdonó. La representante local aprovechó inmediatamente la situación para llevar el combate al piso, tomar una posición dominante y comenzar con un castigo constante que terminó condicionando por completo a la argentina.

Montenegro quedó atrapada contra la lona mientras intentaba resistir el dominio de su rival. Con el rostro ensangrentado y cada vez con menos capacidad para responder defensivamente, la argentina soportó el castigo hasta que el árbitro decidió intervenir a falta de menos de 40 segundos para finalizar el segundo round. De esta manera, Benouaich se quedó con la victoria y llevó su récord profesional a ocho triunfos y dos derrotas. Desde las redes oficiales de UFC, la actuación de la francesa fue definida como una verdadera “clase magistral” dentro de la división.

A pesar del duro desenlace, Montenegro buscó transmitir tranquilidad después del combate y utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje sincero a sus seguidores. “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen”, expresó la luchadora argentina, dejando en claro que el golpe emocional fue incluso más fuerte que el físico.

Con esta derrota, Sofía Montenegro quedó con un récord profesional de seis victorias y tres caídas. Su llegada a UFC se había producido después de protagonizar un recordado combate en el Contender Series de septiembre de 2025, donde perdió por decisión dividida frente a la brasileña Jeisla Chaves, pero igualmente logró convencer a la organización para conseguir el esperado contrato. Después de distintas postergaciones vinculadas a problemas de salud, finalmente pudo concretar su estreno en París, aunque el resultado no fue el esperado. Ahora deberá recuperarse, procesar la experiencia y comenzar a preparar su regreso al octágono con la ilusión de mostrar nuevamente por qué llegó a la elite mundial de las MMA.