Messi recibió tres regalos de Benín y uno sorprendió a todos: qué representa la estatuilla

El capitán de Benín sorprendió al 10 durante el sorteo con una estatuilla, una rosa y una carta escrita por todo el plantel africano.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina estuvo marcada por homenajes, emociones y distintos gestos hacia el capitán. Uno de los más particulares ocurrió antes del inicio del partido ante Benín, cuando Sessi D’Almeida, capitán del seleccionado africano, se acercó al 10 durante el sorteo y le entregó tres regalos que rápidamente llamaron la atención: una estatuilla, una rosa y una carta manuscrita elaborada por todo el plantel.

El obsequio que más curiosidad generó fue la estatuilla de una Amazonas de Dahomey, también conocidas como Agojie. Se trató de un símbolo profundamente ligado a la historia de Benín, ya que estas guerreras integraron un cuerpo militar exclusivamente femenino del antiguo Reino de Dahomey y son recordadas por su fuerza, coraje y valentía. La delegación beninesa explicó que el regalo representaba un gesto de patrimonio, respeto y homenaje hacia Messi.

Las Amazonas de Dahomey tuvieron un papel destacado en la defensa del antiguo reino frente al avance colonial francés, especialmente durante los enfrentamientos de finales del siglo XIX. Su figura permanece asociada en Benín con la fortaleza y la resiliencia, al punto de que existe una réplica de 30 metros realizada en bronce en Cotonú, la ciudad más importante del país. Por eso, la elección de este objeto para Messi tuvo un significado especial y fue mucho más que un simple recuerdo.

Los regalos de Benín a Messi

Pero la estatuilla no fue el único presente. Durante el intercambio previo al partido, D’Almeida también le entregó al capitán argentino una rosa y una carta manuscrita, escrita por integrantes de todo el plantel de Benín. El texto permitió transformar el homenaje individual en un reconocimiento colectivo hacia Messi justo antes de que comenzara una noche histórica para el fútbol argentino.

Después, el partido tuvo todos los condimentos de una despedida. Messi convirtió el tercer gol de la Selección Argentina de penal y además participó directamente de los otros dos tantos, con asistencias para Nicolás Otamendi y Nicolás Paz. También tuvo algunas situaciones que no pudo aprovechar y mostró su habitual exigencia competitiva, incluso frustrándose después de fallar un tiro libre y una ocasión clara.

Con el pitazo final llegaron más gestos de reconocimiento. Los futbolistas de Benín se acercaron a saludar al 10 y varios aprovecharon para llevarse una fotografía con él. Messi cerró así su etapa con la Selección Argentina absoluta con 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias, según los registros de la AFA, después de 22 años, seis títulos y una interminable lista de récords.

Los números de Messi como jugador del seleccionado argentino

La noche también dejó otros homenajes: el árbitro Fernando Véjar le entregó a Messi la pelota del partido y las tarjetas, que finalmente fueron destinadas a Soledad Pastorutti, mientras que una exhibición de drones intentó cerrar el espectáculo. Sin embargo, el show tecnológico terminó viralizándose por un curioso error: una de las figuras mostró a Messi pateando con la pierna derecha. Entre todos esos momentos, los tres regalos de Benín quedaron como uno de los gestos más particulares de una despedida que ya forma parte de la historia de la Selección.