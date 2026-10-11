Aldosivi recibió una ayuda clave: San Lorenzo le ganó a Riestra y le dio vida en la lucha por la permanencia

Aldosivi recibió una noticia alentadora en medio de su pelea por mantener la categoría. San Lorenzo derrotó 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, cortó una racha de tres partidos sin ganar y le dio vida al equipo marplatense en la lucha por la permanencia. Con este resultado, el Malevo no pudo ampliar la diferencia en la tabla anual y el Tiburón mantiene la distancia de seis puntos que lo separa de su rival directo, en un tramo decisivo de la temporada.

El triunfo del Ciclón llegó en un contexto complicado, marcado por la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club y un clima de tensión entre los hinchas. Sin embargo, el equipo de Rubén Darío Insúa consiguió un resultado fundamental para recuperar algo de tranquilidad en el Torneo Clausura. La victoria también le permitió volver a sumar de a tres después de tres encuentros sin festejos y mantenerse en la pelea por acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El protagonista de la tarde fue Teo Rodríguez Pagano, quien convirtió un verdadero golazo para darle la victoria por la mínima a San Lorenzo. El juvenil, que recibió la confianza del entrenador para ser titular, respondió de la mejor manera y marcó su primer tanto como profesional. Su aparición terminó siendo determinante para un Ciclón que necesitaba ganar y, de paso, le dio una mano indirecta a Aldosivi en la pelea por seguir en Primera.

Para Deportivo Riestra, en cambio, la derrota significó dejar pasar una oportunidad para tomar mayor distancia en una tabla anual que lo mantiene comprometido con la zona baja. El Malevo continúa seis puntos por encima de Aldosivi en la lucha por la permanencia, una diferencia que todavía le permite conservar cierto margen, aunque cada resultado empieza a pesar cada vez más. Con apenas 12 unidades en juego, el cierre del campeonato promete ser determinante para definir el futuro de ambos equipos.

En ese escenario, el resultado en el Nuevo Gasómetro adquiere una importancia especial para el Tiburón. Si bien Aldosivi todavía necesita sumar por sus propios medios para acercarse a su objetivo, la caída de Riestra evita que la brecha se amplíe y mantiene abierta una posibilidad que parecía cada vez más complicada. Cada tropiezo del Malevo representa una oportunidad para el conjunto marplatense, obligado a aprovechar las fechas que quedan para intentar descontar puntos.

El equipo de Javier Sanguinetti le quedan cuatro finales y deberá ganarlas todas para soñar con la permanencia. Estudiantes de Río Cuarto el fin de semana que viene ya descendido; luego Belgrano en el Minella. Y los últimos dos serán ante Racing en el Cilindro y en el Minella ante River.