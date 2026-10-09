Dura derrota de Aldosivi que se quedó sin nada en el final

El "Pata" Castro hizo el único gol de Aldosivi y fue el jugador más importante en ataque. (Fotos: Diego Berrutti / 0223)

Se le cayó la estantería en el final a Aldosivi. Porque el partido había sido parejo, los dos equipos habían tenido chanes, pero una lesión de Sigali a cinco minutos del final, lo hizo quedar mal parado y Sarmiento de Junín aprovechó a destrabar el partido y meter el gol que rompió el juego. En el cierre llegó el 3 a 1 definitivo y el "tiburón" sufrió una derrota durísima en sus aspiraciones por mantener la categoria.

El primer tiempo fue atractivo porque los dos iban y, si bien, no tenían claridad en los metros finales, siempre parecía que algo podía pasar. La visita dependia mucho de lo que hacía John Rentería, el jugador más claro en ese primer tramo, mientras que el "tiburón", como casi siempre, tenía como mejor hombre a Lucas Castro.

El colombiano dio una gran asistencia que no pudo aprovechar Marabel, pero tuvieron revancha rápido. Se juntaron por el medio, Elián Giménez levantó para el "10" que, con un toque, asistió al goleador que fusiló a Chicco: 1-0. Baldazo de agua fría en el Minella.

La respuesta de Aldosivi fue instantanea. Apenas sacó del medio fue con todo y ganó un córner. Gaitán levantó el centro y el "Pata" Castro por el segundo palo cabeceó fuerte, Ayala la sacó de adentro del arco y el línea levantó la bandera y corrió hacia el medio para convalidar el gol que terminaría de confirmar el VAR. 1-1 y volver a empezar.

Hasta el final de la etapa no pasó demasiado. Aldosivi era el que más quería, por la necesidad, pero Sarmiento parecía mejor parado. La peor noticia fue la salida de Rodrigo González por una lesión en la rodilla que demandará estudios.

El complemento fue diferente, los dos estuvieron más imprecisos y casi no generaron ocasiones. Más allá de meter un cambio ofensivo en el descanso (Nicolás Cordero reemplazó a Linares), el equipo de Sanguinetti no tuvo ideas para llegar al triunfo. Las modificaciones que se dieron en la segunda parte no modificaron el trámite y lo que sí pasó es que se quebró el juego, no habia mitad de cancha e iban y volvían sin peligro pero con espacios.

Cuando Sanguinetti no tenía más ventanas, Sigali sufrió una molestia en la parte posterior del muslo y dejó la zaga para irse a ocupar un lugar en ataque. El problema fue que nadie lo relevó y Sarmiento aprovechó enseguida, a los 41', cuando Herrera cambió para Mavilla que se acomodó, enganchó para adentro y metió un zurdazo letal para el 2 a 1.

Con lo que le quedaba, los marplatenses fueron y tuvieron un doble cabezazo en un córner que Matías Fernández tiró por arriba. Y de ese saque de arco, la pelota sobró a los centrales y le quedó a Jonathan Herrera que, cara a cara, definió ante el achique de Chicco y selló el 3 a 1 definitivo, que complica cada vez más el panorama de cara a la salvación.

Síntesis

Aldosivi (1): Ignacio Chicco; Rodrigo González, LeonardoSigali, Nicolás Zalazar y Braian Cufré; Martín García, Nicolás Linares y Lucas Castro; , Nicolás Gaitán; Agustín Palavecino y Nicolás Cordero. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios: PT 32' Santiago Moya por González; ST 0' Tomás Fernández por Linares, 19' Andrés Chávez por Cordero y 33' Juan Bautista Dadín por Gaitán.

Sarmiento (3): Thyago Ayala; Ulises Giménez, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; John Rentería, Mauricio Martínez, Cristian Zabala y Elián Giménez; Julián Mavilla y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Cambios: ST 13' Manuel García y Santiago Salle por E.Giménez y U.Giménez 16' Gastón González por Rentería y 31' Jonathan Herrera y Pablo Magnin por Marabel y Martínez.

Goles: PT 18' Marabel (S) y 20' Castro (A); ST 41' Mavilla (S) y 43' Herrera (S).



Árbitro: Luis Lobo Medina.



Estadio: José María Minella.