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Torneo Clausura: la goleada de Rosario Central que sacudió la tabla anual y los playoffs

El Canalla aplastó 5-0 a Independiente Rivadavia y la recta final del campeonato promete emociones fuertes: quedan cuatro fechas y varios equipos pelean por meterse en los octavos de final.

El Canalla aplastó 5-0 a Independiente Rivadavia y la recta final del campeonato promete emociones fuertes: quedan cuatro fechas y varios equipos pelean por meterse en los octavos de final.

11 de Octubre de 2026 19:06

Por Redacción 0223

PARA 0223

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva y cada resultado empieza a pesar mucho más. Tras el tercer día de competencia de la fecha 12, la goleada de Rosario Central por 5-0 frente a Independiente Rivadavia se convirtió en uno de los resultados más importantes del fin de semana. El Canalla aprovechó la oportunidad para acercarse al líder de la tabla anual y alimentar sus aspiraciones en un campeonato que todavía tiene mucho por definir, tanto en la clasificación a los playoffs como en la pelea por las copas internacionales.

La jornada también dejó otros resultados que modificaron el panorama. San Lorenzo venció 1-0 a Deportivo Riestra y consiguió tres puntos importantes para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Platense y Argentinos Juniors empataron 1-1 en un partido que no terminó de beneficiar a ninguno. Además, Barracas Central derrotó 2-0 a Huracán, Central Córdoba y Estudiantes igualaron 2-2, Banfield superó 2-1 a Tigre y River venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

Con apenas cuatro fechas por disputarse, la tabla anual concentra buena parte de la atención. Independiente Rivadavia venía liderando esa clasificación y la derrota ante Rosario Central le impidió sumar en un momento clave. Boca, Argentinos Juniors, Vélez, Instituto y el propio Canalla también aparecen en la pelea por los primeros puestos, con el objetivo de mejorar su ubicación y asegurar una clasificación favorable a las competencias internacionales de 2027.

En paralelo, la lucha por ingresar a los octavos de final del Torneo Clausura está cada vez más ajustada. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a la fase eliminatoria, por lo que cada punto puede modificar los cruces y cambiar el camino hacia el título. Entre los equipos que buscan consolidarse aparecen Argentinos Juniors, Belgrano, Rosario Central e Independiente Rivadavia en la Zona B, mientras que Instituto, Boca y otros protagonistas de la Zona A intentan asegurar su lugar entre los clasificados.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)



Sarmiento (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)



Boca (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)



Vélez (4°A) – Huracán (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)



Belgrano (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Defensa y Justicia – 43 puntos
  12. Lanús – 41 puntos
  13. Huracán – 41 puntos
  14. Independiente – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 38 puntos
  17. Gimnasia (M) – 36 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Unión – 34 puntos
  20. Talleres – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

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