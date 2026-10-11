Torneo Clausura: la goleada de Rosario Central que sacudió la tabla anual y los playoffs

El Canalla aplastó 5-0 a Independiente Rivadavia y la recta final del campeonato promete emociones fuertes: quedan cuatro fechas y varios equipos pelean por meterse en los octavos de final.

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva y cada resultado empieza a pesar mucho más. Tras el tercer día de competencia de la fecha 12, la goleada de Rosario Central por 5-0 frente a Independiente Rivadavia se convirtió en uno de los resultados más importantes del fin de semana. El Canalla aprovechó la oportunidad para acercarse al líder de la tabla anual y alimentar sus aspiraciones en un campeonato que todavía tiene mucho por definir, tanto en la clasificación a los playoffs como en la pelea por las copas internacionales.

La jornada también dejó otros resultados que modificaron el panorama. San Lorenzo venció 1-0 a Deportivo Riestra y consiguió tres puntos importantes para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Platense y Argentinos Juniors empataron 1-1 en un partido que no terminó de beneficiar a ninguno. Además, Barracas Central derrotó 2-0 a Huracán, Central Córdoba y Estudiantes igualaron 2-2, Banfield superó 2-1 a Tigre y River venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

Con apenas cuatro fechas por disputarse, la tabla anual concentra buena parte de la atención. Independiente Rivadavia venía liderando esa clasificación y la derrota ante Rosario Central le impidió sumar en un momento clave. Boca, Argentinos Juniors, Vélez, Instituto y el propio Canalla también aparecen en la pelea por los primeros puestos, con el objetivo de mejorar su ubicación y asegurar una clasificación favorable a las competencias internacionales de 2027.

En paralelo, la lucha por ingresar a los octavos de final del Torneo Clausura está cada vez más ajustada. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a la fase eliminatoria, por lo que cada punto puede modificar los cruces y cambiar el camino hacia el título. Entre los equipos que buscan consolidarse aparecen Argentinos Juniors, Belgrano, Rosario Central e Independiente Rivadavia en la Zona B, mientras que Instituto, Boca y otros protagonistas de la Zona A intentan asegurar su lugar entre los clasificados.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)



Sarmiento (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)



Boca (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)



Vélez (4°A) – Huracán (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)



Belgrano (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual