Preocupación por los supermercados chinos en Mar del Plata: ya hay más de 200 y crece la crisis de los almacenes de barrios

La expansión de los supermercados chinos en Mar del Plata coincide con una fuerte caída del consumo. Foto archivo: 0223.

La expansión de los supermercados chinos en Mar del Plata coincide con una fuerte caída del consumo y profundiza la competencia con las pequeñas almacenes de barrio, según advierten desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Comerciantes (Apyme) en la ciudad.

Gustavo Casciotti, referente de Apyme, explicó que el mapa comercial de la ciudad atraviesa una transformación que impacta de lleno en la venta de productos de la canasta básica.

“Desde aquel 2003 en que se instaló el primer autoservicio de origen oriental, a la fecha son ya más de 200 los instalados en Mar del Plata. Y con un aumento de la cantidad, de alguna manera profundiza una reconfiguración en la venta de productos de la canasta básica, que en Mar del Plata es una realidad”, explicó el comerciante.

La expansión de los supermercados chinos en Mar del Plata coincide con una fuerte caída del consumo. Foto archivo: 0223.

Para Casciotti, “la proliferación de supermercados chinos que vienen concitando la venta mayoritaria de productos alimenticios en la ciudad, va en detrimento de los comercios tradicionales, llámese autoservicios de origen nacional, en su enorme mayoría familiares o del típico almacén o fiambrería”.

Para el referente de Apyme, la expansión de los supermercados de origen asiático, “coincide con un escenario complejo para los negocios tradicionales, que deben afrontar una caída de las ventas, mayores dificultades para sostener sus estructuras y una competencia cada vez más intensa por el gasto de los consumidores”.

Un golpe a los comercios de cercanía

Según Casciotti, los supermercados chinos “ganaron protagonismo en la comercialización de alimentos, bebidas y otros productos esenciales” y su presencia que se extendió por distintos sectores de la ciudad, “los convirtió en actores centrales de un mercado en el que históricamente tuvieron un papel importante los almacenes, las fiambrerías y los autoservicios familiares".

“Este avance modifica la distribución de las ventas y obliga a los comerciantes tradicionales a competir en un escenario cada vez más exigente”, concluyó.