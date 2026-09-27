Un gigante cordobés del maní solicitó su quiebra por insolvencia definitiva

Manisur S.A., una de las principales procesadoras de maní en la región centro de Argentina, con 33 años de trayectoria y contratos de exportación en 60 países, solicitó su propia quiebra ante la Justicia de La Carlota, Córdoba, debido a una situación de insolvencia “definitiva e irremediable”.

La compañía, radicada en Santa Eufemia, acumula un pasivo de $20.337 millones frente a un activo de $15.472 millones, y registró un resultado negativo de $6.811 millones en su último balance. Según el directorio, la empresa no cuenta con los recursos necesarios para afrontar la cuarta cuota concursal, cuyo vencimiento está previsto para el 10 de octubre de 2026.

Manisur había superado una crisis anterior mediante un acuerdo concursal homologado judicialmente, cumpliendo con los pagos hasta 2025. Sin embargo, diversos factores adversos durante el último ejercicio provocaron la imposibilidad de continuar con ese esquema. El balance cerrado el 28 de febrero de 2026 reflejó un patrimonio neto negativo de $4.865 millones.

La empresa vendió su producción a un valor inferior al costo: mientras las ventas sumaron $11.413 millones, el costo de mercaderías vendidas alcanzó $16.890 millones, generando un resultado bruto negativo de $5.476 millones. A esto se sumaron gastos de comercialización por $1.626 millones y de administración por $179 millones. Además, los resultados acumulados de ejercicios anteriores mostraban un saldo negativo de $11.730 millones al cierre del período.

Un factor clave en el colapso fue el incumplimiento de El Socorro, empresa presidida por Accornero, quien también lidera Nuttin, accionista de Manisur con el 27,71% del capital. A principios de 2026, ambas compañías acordaron la entrega de aproximadamente 8.000 toneladas de maní para procesamiento y comercialización, volumen esencial para la temporada. Sin embargo, Accornero informó que todo ese maní sería destinado a atender compromisos propios de El Socorro, dejando a Manisur sin materia prima, sin financiamiento y con contratos de exportación imposibles de cumplir.

La situación empeoró cuando Manisur no pudo obtener maní de terceros. Según la presentación judicial, Gaiser, vinculado a Nuttin, comunicó a productores que Nuttin se había desvinculado de la firma, generando desconfianza y obstaculizando vías alternativas de abastecimiento. Además, la campaña agrícola 2025/2026 tuvo rendimientos muy por debajo del punto de equilibrio económico.

Al momento de la solicitud judicial, Manisur no tenía actividad productiva ni materia prima, con cesación de pagos a proveedores y empleados. La empresa finalizó anticipadamente la temporada para 65 trabajadores discontinuos, con reserva de puesto, y redujo la jornada del resto del personal. Esta situación impacta especialmente en Santa Eufemia, localidad de unas 2.500 personas donde Manisur constituía la principal fuente laboral.

El escrito judicial también advierte sobre una urgencia patrimonial, ya que la firma adeuda facturas de electricidad significativas y teme que un corte de suministro desactive las cámaras de seguridad, dejando sin protección sus bienes. Por ello, solicitó que la sindicatura sea informada inmediatamente y que la jueza de Paz de Santa Eufemia constate el estado de las instalaciones con documentación fotográfica.

Antes de solicitar la quiebra, Manisur exploró sin éxito diversas alternativas para evitar este desenlace. Según el acta de la Asamblea General Ordinaria N° 36 del 8 de septiembre de 2026, se intentó incorporar un nuevo inversor o accionista, establecer asociaciones productivas, operar a fasón, conseguir nuevas financiaciones y buscar vías alternativas de abastecimiento, sin resultados positivos.

La asamblea concluyó por unanimidad que no existía una opción viable distinta a iniciar el procedimiento judicial y ordenó al directorio, encabezado por el presidente Axel Claudio Gerbaudo, formalizar el pedido de quiebra. La documentación presentada incluye el acta de asamblea, nómina de personal, accionistas y detalles de la deuda fiscal e impositiva.

Fundada en 1992 en Santa Eufemia, en el corazón de la zona manisera del departamento Juárez Celman, a 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Manisur construyó en tres décadas una cadena productiva integrada que abarcaba desde la multiplicación de semillas hasta la exportación de maní. Sus clientes estaban ubicados en mercados de la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, China y América Latina, entre otros.