Una metalúrgica apagó sus hornos y ofreció sobrantes de bronce para pagar salarios adeudados

La empresa metalúrgica Vaspia, ubicada en Lanús Este, atraviesa una profunda crisis económica que afecta a cerca de 60 empleados. Desde julio, la firma dejó de abonar los salarios correspondientes y acumula deudas por haberes, medio aguinaldo, aportes previsionales y obra social.

En un gesto poco habitual, la compañía propuso a sus trabajadores recibir como parte de pago sobrantes de bronce que podrían vender para obtener dinero. Pablo, delegado gremial, contó tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires: “Nos dijeron que volquemos el horno porque hay 300 kilos de material”.

La empresa Vaspia apagó sus hornos y, ante las dificultades para afrontar las deudas con el personal, les ofreció a sus empleados llevarse sobrantes de bronce para venderlos y obtener dinero como parte de pago.

Vaspia apagó el último horno que permanecía activo, lo que profundizó la incertidumbre sobre la continuidad laboral y productiva. Fundada en 1960 y ubicada en avenida Eva Perón al 2700, la metalúrgica ya había paralizado su producción debido a la falta de insumos.

Los empleados reclaman el pago de los salarios de julio y agosto, el medio aguinaldo y la regularización de aportes, mientras evalúan alternativas para mantener la actividad, entre ellas la formación de una cooperativa de trabajo. Muchos trabajadores cuentan con una amplia experiencia dentro de la empresa.

Reclaman haberes, medio aguinaldo y aportes.

El contexto sectorial acompaña la crisis de Vaspia. Según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción metalúrgica cayó un 6,1% interanual en agosto y 3,9% respecto a julio. En lo que va de 2026, la contracción acumulada es del 5,6%.

El uso de la capacidad instalada se redujo a apenas 39,6%, con una baja de 5,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. Seis de cada diez máquinas permanecen sin uso, lo que refleja la falta de recuperación del sector. Elio Del Re, presidente de Adimra, afirmó que “la producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa”.

La firma de Lanús atraviesa una delicada situación financiera que afecta a unos 60 empleados.

El empleo también sufrió una baja, con una disminución del 2,5% en agosto en comparación con el año previo y un descenso del 0,3% respecto a julio. La crisis financiera y la caída en la producción impactan directamente en la estabilidad laboral de los trabajadores.

Ante esta situación, los empleados de Vaspia mantienen el reclamo por las obligaciones impagas, pero también exploran la posibilidad de organizarse en una cooperativa para preservar sus puestos de trabajo y la actividad productiva.