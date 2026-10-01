Hotelería en Mar del Plata: advierten que los costos subieron más que las tarifas y piden bajar impuestos

En el marco del 62° Coloquio de Idea que se desarrolla en Mar del Plata, la destacada empresaria hotelera Claudia Álvarez Argüelles se refirió a la "gran transformación" que atraviesa el sector en un contexto económico en el que los costos internos aumentaron por encima de lo que pueden trasladar a las tarifas, afectando la competitividad de los establecimientos.

La líder de hoteles como el Costa Galana valoró el impacto del tradicional encuentro y celebró que el Coloquio de IDEA vuelva a elegir a Mar del Plata como sede, al considerar que genera un movimiento significativo para la actividad turística, además de favorecer las visitas de los asistentes a los distintos atractivos locales.

Más allá del movimiento que genera el Coloquio, la reconocida empresaria puso el foco en la realidad que atraviesa actualmente la actividad hotelera y marcó diferencias entre la evolución de la macroeconomía y las dificultades que persisten para distintos sectores productivos.

Álvarez Argüelles se refirió a la realidad del sector hotelero durante el 62° Coloquio de Idea.

“La Argentina está teniendo dos velocidades: una macroeconomía que la necesitamos ordenada y que continúe en esa dirección, y una realidad en la microeconomía diferente en función de los sectores”, explicó.

En ese sentido, Álvarez Argüelles señaló que existen actividades con un escenario favorable y mejores perspectivas, entre las que mencionó al campo, el sector de oil & gas y la minería, mientras que otras atraviesan procesos de reconversión.

“Otros sectores nos estamos transformando. El mío -hotelero-, por ejemplo, atraviesa una gran transformación porque los costos internos subieron más de lo que podemos trasladar al precio de venta, el cual se mantiene al nivel de la inflación o por debajo de ella”, sostuvo.

Según explicó la contadora pública nacional a 0223, la situación repercute sobre la competitividad del país frente a otros destinos internacionales, donde las tarifas hoteleras pueden resultar más atractivas para los viajeros, aunque con estructuras de costos diferentes.

La destacada empresaria hotelera sostuvo que afrontan "una carga impositiva muy alta que todavía no se ha moderado".

Fue en ese punto que cuestionó el peso de la carga impositiva sobre la actividad y reclamó que pueda reducirse a medida que avance el ordenamiento de las cuentas públicas. A su vez, remarcó que también enfrentan "altos costos de logística y energía en comparación con períodos anteriores", lo que les exige "una profunda transformación interna para poder competir".

De cara al futuro, la empresaria expresó su expectativa de que, independientemente de los cambios políticos que puedan producirse, "se mantengan las medidas de orden fiscal y el control de la inflación, y que continúe la transformación del país”.

Para la referente del sector hotelero, se trata de "un camino duro" que a su espacio "le está costando muchísimo", aunque entiende que debe continuar "por la vía del orden" para que la Argentina alcance "un desarrollo importantísimo".