"Nos estamos quedando solas en la cuadra": el desconsuelo de una comerciante de Güemes por la caída del consumo

Uno de los locales cerró en marzo y no volvió a ser ocupado, según comentó en redes sociales.

La dueña de un reconocido local de indumentaria de la calle Güemes manifestó su preocupación por el masivo cierre de negocios producto de la caída del consumo y advirtió que está al borde de ser el único comercio de la cuadra.

La situación fue alertada por la propietaria de Nina Cruz, situado entre San Lorenzo y General Roca, quien realizó una publicación en redes sociales para visibilizar la cruel realidad del sector.

"¿Pueden creer que estamos quedando solas en la cuadra?", expresó la trabajadora en el inicio de la historia, mientras filmaba la entrada de la tienda y se dirigía a enseñar el estado comercial de la zona.

Según mostró y aseguró en el video, el local a su izquierda "se fue en marzo y aún no lo alquilaron", mientras que el de la derecha era una sucursal de alfajores de una famosa cadena gastronómica de la ciudad, que también "se fue el otro día".

La dueña de Nina Cruz expresó su preocupación por la caída del consumo y el cierre de locales.

En ese sentido, cuestionó que "para que se vaya una empresa" de esa magnitud "tiene que estar complicada la cosa" y señaló: "Estamos cada vez más solitas. Quiero vecinos y que a mis colegas les vaya bien".

"Estamos en una situación muy complicada", resumió la comerciante, acongojada por la época donde las persianas bajan y los locales no vuelven a ver la luz.