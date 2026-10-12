El debate de cada 12 de octubre: ¿Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

La denominación oficial propone reflexionar sobre la diversidad cultural, la historia de los pueblos originarios y las consecuencias de la conquista y la colonización de América.

Cada 12 de octubre, la Argentina conmemora una fecha que invita a revisar la historia del continente americano y las consecuencias de la llegada de los europeos. Sin embargo, este año la jornada vuelve a estar en el centro de la discusión por su nombre: ¿se trata del Día de la Raza o del Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

La controversia se reavivó porque el calendario oficial de feriados nacionales de 2026, publicado por el Gobierno nacional, volvió a identificar la fecha como Día de la Raza. Sin embargo, la legislación vigente conserva la denominación de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecida hace 16 años. La situación abre un interrogante sobre el nombre con el que se identifica oficialmente la efeméride.

El 12 de octubre recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que transformó la historia del continente y de sus pueblos originarios.

Por qué se conmemora el 12 de octubre

La fecha recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492. Aquel acontecimiento marcó el comienzo de un proceso de contacto entre Europa y los pueblos que habitaban el continente, con profundas consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales.

Durante siglos, la interpretación de este episodio estuvo asociada a la idea del descubrimiento de América y al encuentro entre dos mundos. Con el paso del tiempo, esa mirada comenzó a incorporar también las consecuencias de la conquista y la colonización para las comunidades indígenas, entre ellas la pérdida de territorios, la imposición cultural y distintas formas de violencia y sometimiento.

En la Argentina, la conmemoración se estableció en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, bajo el nombre de Día de la Raza. La denominación se mantuvo durante décadas y estaba vinculada con una interpretación histórica que destacaba la herencia hispánica y la formación de una identidad cultural compartida.

Por qué cambió el nombre en 2010

El cambio se produjo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Decreto 1584/2010 reemplazó oficialmente la denominación Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La modificación buscó dejar atrás una interpretación centrada en la conquista para promover una mirada que contemplara la pluralidad de culturas que forman parte de la identidad argentina. También apuntó a reconocer la historia, las tradiciones y los derechos de los pueblos originarios.

La nueva denominación propuso que la fecha fuera una oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre las distintas culturas, los conflictos históricos y las consecuencias de la colonización. De ese modo, el eje dejó de estar puesto exclusivamente en la llegada de los europeos y pasó a incluir las experiencias de las comunidades que ya habitaban América.

En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Día de la Raza pasó a denominarse oficialmente Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Qué nombre tiene el feriado en otros países

La discusión sobre cómo denominar el 12 de octubre no se limita a la Argentina. Distintos países de América y Europa adoptaron nombres que reflejan sus propias interpretaciones históricas y culturales de la fecha.

En España se conoce como Día de la Hispanidad, mientras que en Estados Unidos se utiliza la denominación Columbus Day o Día de Colón. En Chile, la fecha se llama Día del Encuentro entre Dos Mundos y en Uruguay se utiliza el nombre Día de la Diversidad Cultural.

Otros países ponen el acento en la resistencia de los pueblos indígenas y en los procesos de descolonización. En Venezuela se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, mientras que Bolivia adoptó el nombre Día de la Descolonización. En México, por su parte, se utiliza la denominación Día de la Nación Pluricultural.

Las diferencias reflejan las distintas formas de interpretar un acontecimiento que transformó profundamente la historia del continente. Mientras algunas denominaciones destacan los vínculos culturales entre Europa y América, otras priorizan el reconocimiento de los pueblos originarios y las consecuencias de la conquista.

Bajo la gestión de Milei, el gobierno busca instaurar el concepto tradicional de Día de la Raza.

Un debate que vuelve cada año

La coexistencia entre el nombre utilizado en el calendario oficial y el que conserva la legislación argentina volvió a poner en discusión el sentido de la efeméride. La denominación no es solo una cuestión formal: también expresa distintas maneras de abordar el pasado y de reconocer a los pueblos que forman parte de la historia del continente.

En ese contexto, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural busca promover el reconocimiento de las distintas identidades, lenguas, tradiciones y expresiones culturales presentes en la sociedad argentina, además de fomentar una reflexión crítica sobre la conquista y la colonización.