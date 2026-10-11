Conductora borracha chocó dos autos, volcó y atropelló a tres personas que bajaban de un Uber

Los pasajeros que descendían del rodado son un hombre de 36 y dos mujeres de 24 y 35 años.

Un violento choque terminó con una camioneta volcada y tres personas atropelladas este domingo por la madrugada en el barrio porteño de Flores.

El accidente ocurrió cerca de las 2:30 en el cruce de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe, cuando una camioneta Jeep Compass impactó contra dos vehículos estacionados y atropelló a tres personas que bajaban de uno de esos autos.

Ese rodado trabaja para una aplicación de transporte y estaba dejando a los tres pasajeros en el lugar cuando se produjo el impacto. Todos los involucrados, incluido el conductor del auto embestido, debieron ser hospitalizados.

Las víctimas que habían solicitado el viaje -un hombre de 36 años con un traumatismo en la pierna derecha y dos mujeres de 24 y 35 con politraumatismos- fueron trasladados al Hospital Piñero, luego de recibir en el lugar los primeros auxilios de personal del Same.

Por su lado, la conductora de la Compass sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Grierson. Fuentes policiales confirmaron que la mujer, de 33 años, quedó detenida tras dar positivo en el test de alcoholemia con 1,79 g/l de alcohol en sangre.

Los peritos buscan determinar si la automovilista circulaba a alta velocidad y qué fue lo que ocurrió para que perdiera el control del vehículo y terminara chocando a los dos vehículos.

Un operativo de emergencia se desplegó en la zona del accidente, donde el tránsito permaneció cortado por unas horas mientras se llevaban adelante las tareas correspondientes.

En el operativo participaron Bomberos de la Ciudad, con personal de la Estación 7 de Flores y del Grupo Especial de Rescate de Caballito, junto con motos de Tránsito de la Ciudad.