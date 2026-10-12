Impactante: un futbolista apareció muerto con un disparo en el tórax

Un trágico episodio conmociona a la provincia de Chaco tras la muerte de un joven futbolista de 19 años, quien falleció producto de un disparo en el pecho durante una jornada de caza en una zona rural. La víctima fue identificada como Matías Exequiel Soto, jugador de la Primera División del Club Comercio de Presidencia de la Plaza. El hecho ocurrió en las inmediaciones del establecimiento rural El Sol, a pocos kilómetros de la planta urbana local.

Cómo fue la muerte del joven futbolista

El trágico suceso se conoció cuando un transeúnte se presentó en la comisaría del pueblo para denunciar que había una persona gravemente herida en un sector de vegetación densa. Al arribar los efectivos policiales al predio, hallaron el cuerpo sin vida de Soto tendido en el suelo. Junto al cadáver permanecía su compañero de excursión, un joven de su misma edad identificado con las iniciales L.G.G., quien fue demorado de inmediato para prestar declaración ante los investigadores.

La Fiscalía pidió preservar la escena.

Según los primeros testimonios recabados en la escena, el amigo de la víctima sostuvo ante la Policía que Soto sufrió un tiro accidental en el tórax mientras manipulaba un arma de fuego. El acompañante afirmó que, tras recibir el impacto, el damnificado intentó caminar unos metros buscando ayuda antes de desplomarse. Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon que esa versión forma parte de una hipótesis preliminar que debe ser ratificada por las pericias balísticas de rigor.

La Fiscalía N° 3 de Resistencia tomó intervención en la causa y ordenó la presencia del Gabinete Científico para preservar la escena y realizar la reconstrucción del caso. El expediente quedó caratulado preventivamente como "supuesto homicidio" mientras se analizan los restos de pólvora en las manos de ambos jóvenes y la trayectoria del proyectil. Las autoridades judiciales no descartan ninguna hipótesis hasta tanto no se cuente con los resultados definitivos de la autopsia.

La víctima llegó a caminar unos metros en busca de ayuda.

La noticia provocó una profunda conmoción en la comunidad deportiva local y entre los vecinos de Presidencia de la Plaza. Desde la comisión directiva del Club Comercio publicaron una emotiva despedida en sus redes sociales, destacando la calidez humana y la trayectoria del joven en la institución. En tanto, el único acompañante del deportista permanece custodiado a la espera de las decisiones procesales que disponga la fiscalía interviniente.