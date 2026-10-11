El papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar antes de su visita a Argentina

El papa León XIV informó que en los próximos días será intervenido quirúrgicamente para extirpar un nódulo pulmonar, procedimiento que se realizará antes de su viaje a Argentina.

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa que se detecta mediante estudios por imágenes y puede ser benigno o maligno. Su identificación temprana es fundamental para determinar el tratamiento adecuado, ya que en algunos casos representa el primer indicio de un cáncer de pulmón.

El riesgo de que el nódulo sea maligno aumenta en personas mayores de 65 años, fumadores o quienes han estado expuestos a sustancias como el amianto o el gas radón.

Cuando los nódulos son grandes o generan sospechas, la intervención recomendada es la resección pulmonar, una cirugía que hoy en día se realiza mayormente con técnicas mínimamente invasivas, como la Cirugía de Toracoscopia Asistida por Video (VATS). Este método consiste en efectuar pequeñas incisiones para introducir una cámara y herramientas quirúrgicas, todo bajo anestesia general, lo que favorece una recuperación más rápida.

Como alternativa, existe la toracotomía o cirugía abierta, que implica una incisión amplia de aproximadamente 20 a 25 centímetros en el costado del tórax y la apertura de la caja torácica. Este procedimiento es más invasivo y puede requerir un tiempo de recuperación prolongado, que se extiende durante semanas o más.

La duración de la recuperación varía según el tipo de cirugía, la extensión de la resección y la evolución clínica del paciente. Estudios médicos indican que quienes se someten a una resección pulmonar permanecen internados en promedio unos diez días.

Respecto al caso del pontífice, Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, informó que el papa León XIV tendrá un postoperatorio estimado en una semana.