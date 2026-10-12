Golosos, agendar: Mar del Plata recibirá al primer Campeonato Mundial del Dulce de Leche

Mar del Plata será sede de la primera edición del Campeonato Mundial del Dulce de Leche, que combinará una competencia entre productores con degustaciones y un paseo gastronómico.

Los amantes del manjar argentino por excelencia ya tienen una fecha que reservar en el calendario del próximo año: es que entre el 26 y 28 de marzo, Mar del Plata será sede de la primera edición del Campeonato Mundial del Dulce de Leche, una iniciativa que combinará una competencia entre productores con un paseo gastronómico abierto al público.

La propuesta, impulsada por una agencia de marketing y estudio creativo de la ciudad, busca convertir a uno de los productos más representativos de la identidad argentina en un nuevo acontecimiento gastronómico, turístico y productivo. La idea apunta a convocar a elaboradores de distintas regiones del país y sumar actividades para que los visitantes puedan degustar, comprar y conocer productos vinculados con el dulce de leche.

La mejor noticia: habrá una feria donde se podrán realizar degustaciones.

Para darle impulso, el proyecto fue declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), que dispuso además su incorporación al calendario oficial de actividades del organismo.

Cómo será el Campeonato Mundial del Dulce de Leche

El eje central será una competencia con reglamento propio, categorías diferenciadas y un sistema de evaluación técnica. Según la documentación presentada por los organizadores, la selección de los productos contemplará catas a ciegas, anonimización de las muestras, jurados especializados, criterios de puntuación y trazabilidad de los resultados.

A su vez, el evento tendrá una perspectiva federal, con seis regiones contempladas: Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Norte, Litoral, Centro, Cuyo y Patagonia. Es decir, más allá del título de Campeonato Mundial, en rigor tendrá un alcance nacional.

Además de las cuatro categorías, la competencia también se dividirá en regiones.

El sitio oficial del evento anuncia cuatro categorías: dulce de leche familiar, repostero, alfajorero y heladero. La intención es evaluar productos destinados a distintos usos y elaboraciones, con criterios que permitan compararlos dentro de cada segmento.

La admisión de los participantes, la evaluación técnica y la definición de los ganadores quedarán a cargo de la organización y de la Dirección Técnica del campeonato, de acuerdo con el reglamento oficial.

La primera edición también funcionará como punto de partida para una propuesta que podría ampliarse en el futuro. Según los fundamentos de la declaración municipal, el proyecto contempla la posibilidad de desarrollar instancias clasificatorias presenciales en distintas regiones del país, cuyos ganadores podrían acceder a una gran final.

El Mercadito: alfajores, helados, pastelería y gastronomía

Además de la competencia, el evento tendrá un espacio denominado El Mercadito, concebido como el sector social y gastronómico de la propuesta. La idea es que funcione como un paseo para recorrer, probar productos y compartir experiencias durante varias horas.

El dulce de leche será el protagonista, pero estará acompañado por otras elaboraciones y tradiciones gastronómicas argentinas. La propuesta incluye alfajores, helados, pastelería, mate, café, asadores, productos regionales, cerveza y puestos de comida. También se prevé una presencia vinculada con la identidad gastronómica de Mar del Plata, incluida su cocina del mar.

El presidente del Emturyc, Diego Juárez, firmó una resolución declarando al evento de interés turístico y cultural.

El Emturyc ya le dio su reconocimiento

La realización del campeonato recibió la Declaración de Interés Turístico y Cultural del Ente Municipal de Turismo y Cultura de General Pueyrredon. La resolución publicada en las últimas horas establece que la actividad se desarrollará los días 26, 27 y 28 de marzo de 2027 y dispone que sea incorporada al calendario de actividades del organismo.

Entre los argumentos para otorgar el reconocimiento, el ente destacó el potencial de la iniciativa para fortalecer el calendario turístico y gastronómico local, generar nuevos motivos de viaje y promover la actividad hotelera, comercial y gastronómica.

La propuesta también busca vincular a Mar del Plata con productores y destinos de distintas regiones argentinas, con la intención de posicionar a la ciudad como sede de acontecimientos gastronómicos de alcance nacional.

Por el momento, la organización no informó el predio o establecimiento en el que se desarrollará el evento ni brindó precisiones adicionales sobre la programación de las tres jornadas.