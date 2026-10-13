Sin dulce de leche y con mousse al licor: el alfajor marplatense elegido entre los mejores del mundo

La gastronomía marplatense volvió a posicionarse en lo más alto de la escena internacional gracias al reconocimiento del prestigioso ranking culinario Taste Atlas. La guía global incluyó una creación nacida en Mar del Plata entre las mejores del mundo, revalidando la histórica tradición repostera de la ciudad. El distintivo galardón recayó sobre una firma artesanal local que logró destacar en los catálogos internacionales por la calidad y originalidad de sus productos elaborados en el distrito.

El relleno es su fuerte.

Cómo es el alfajor de Mar del Plata que quedó en lo más alto

La historia de este emblema marplatense comenzó en el año 2000, impulsada por la técnica química Fabiana Ocaranza. El gran salto hacia la trascendencia global se produjo cuando la elaboración artesanal marplatense se consagró con el primer puesto en la edición inaugural del Campeonato Mundial del Alfajor. Desde entonces, la producción local se transformó en una parada obligatoria para residentes y turistas que buscan probar la fórmula que llevó el nombre de la ciudad a la cúspide de la repostería.

El producto estelar que conquistó a los jurados internacionales posee una particularidad llamativa para la repostería tradicional: no lleva dulce de leche. La receta marplatense destaca por un abundante relleno compuesto por 50 gramos de mousse de chocolate al licor, protegido por una cobertura semiamarga. La estructura alcanza un peso total de entre 90 y 100 gramos por unidad, logrando un balance preciso diseñado para armonizar el sabor del licor sin empalagar al paladar.

La ciudad volvió a llegar a la cumbre de la repostería.

Además de su propuesta consagrada, los maestros reposteros marplatenses desarrollaron una carta diversa que abarca más de 20 variedades de sabores artesanales en sus locales de la ciudad. El catálogo incluye combinaciones como dulce de leche con nuez en versiones de chocolate blanco y negro, marroc, limoncello, pasas al rhum, frutos del bosque y crema de avellanas. La variedad refleja la constante innovación de la industria gastronómica local para mantenerse a la vanguardia.