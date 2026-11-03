"Alto garca": una joven rusa compró churros con dulce de leche, le dieron uno sin relleno y el vendedor se negó a cambiárselo

La situación quedó registrada en video por una pareja que se encontraba al lado del churrero.

Una influencer rusa que reside en Mar del Plata protagonizó un insólito momento con un vendedor ambulante este lunes en la playa Alicante, luego de comprar dos churros con dulce de leche y recibir uno de ellos sin relleno.

Al advertir el error, la mujer le reclamó al comerciante y se acercó para mostrarle que el producto no era el que había pagado, aunque él respondió que se le habían "mezclado" y que no se había dado cuenta.

"Los tengo de este lado y capaz en una de esas... no me di cuenta, pensé que tenía dulce", fue la explicación del hombre, quien se negó a cambiárselo porque la joven ya lo había mordido. "Ahora ya lo comiste", sostuvo el vendedor, mientras la extranjera intentaba demostrarle que le había dado un solo mordisco, hasta que finalmente comprobó que estaba vacío.

"Te cobro más barato si querés", fue la única oferta del churrero. Ante esa respuesta, la joven dio media vuelta y abandonó el lugar visiblemente indignada por la situación. La pareja que filmó el momento tildó al comerciante de "garca", mientras que otro vendedor le explicó que, si no lo probaba, no podía saber que el churro no tenía relleno.

Después de un intercambio, el vendedor no aceptó cambiarle el churro y la joven regresó a su lugar molesta, sintiéndose engañada.

La situación quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron el accionar del comerciante por no entregarle un nuevo churro con dulce de leche, incluso después de haber reconocido su error.

Además, tras la repercusión del episodio, la propia protagonista comentó: "Le compré dos de dulce de leche, pero uno estaba vacío. Le pedí que me lo cambiara, pero me dijo que estaba mordido y que no podía. Pero, ¿cómo iba a saber que estaba vacío sin morderlo?".