Golpe para la Selección Argentina: Gabriel Deck será operado y se perderá los partidos claves para clasificar al Mundial

El alero del Real Madrid sufrió una nueva luxación en el hombro izquierdo y deberá pasar por el quirófano. Su ausencia complica los planes de Pablo Prigioni en el camino al Mundial de Qatar 2027.

La Selección Argentina de básquet recibió una noticia preocupante: Gabriel Deck deberá ser operado del hombro izquierdo y no volvería a jugar hasta el año próximo. El alero santiagueño, de 31 años, volvió a resentirse de una lesión que arrastraba desde agosto y los médicos del Real Madrid recomendaron una intervención quirúrgica. Aunque todavía no hay una fecha oficial de regreso, se estima que la recuperación demandará entre cuatro y seis meses, un plazo que lo dejaría afuera de compromisos importantes con el seleccionado nacional.

Gabriel Deck, operado: cómo afecta a la Selección Argentina

El jugador padece una inestabilidad anterior de la articulación del hombro izquierdo, luego de sufrir una nueva luxación. Los problemas comenzaron durante la última ventana de clasificación al Mundial de Qatar 2027, disputada en agosto, cuando se dislocó el hombro y no pudo completar el segundo partido. Desde entonces, inició un tratamiento para intentar recuperarse sin cirugía, pero la evolución no fue la esperada y finalmente deberá pasar por el quirófano.

En el Real Madrid, Deck también tuvo que perderse dos encuentros antes de regresar a la actividad. Sin embargo, los estudios posteriores detectaron que persistía la inestabilidad en la articulación, por lo que el cuerpo médico aconsejó la operación. Por el momento, el club español no comunicó un plazo definitivo para su vuelta a las canchas, aunque los tiempos estimados anticipan una ausencia prolongada tanto en Europa como en el seleccionado argentino.

La baja representa un golpe para el equipo dirigido por Pablo Prigioni, que busca asegurar su clasificación al Mundial de Qatar 2027. Argentina atraviesa una etapa exigente después de no haber conseguido el boleto para los últimos Juegos Olímpicos ni para el Mundial anterior, por lo que la ausencia de una de sus principales figuras supone un desafío adicional. Deck es una pieza importante por su capacidad anotadora, su experiencia internacional y su versatilidad para jugar cerca del aro y abrir la cancha.

El calendario de Argentina rumbo al Mundial de Qatar 2027

El seleccionado nacional afrontará sus próximos compromisos de clasificación con la incertidumbre de no poder contar con el alero santiagueño. Argentina cerrará su participación como local en la fase clasificatoria con una doble fecha en Zárate, en el espacio DAM: el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre, frente a Bahamas y Canadá, respectivamente. La última ventana se disputará entre febrero y marzo de 2027, cuando el equipo visite a Puerto Rico y Bahamas.

Actualmente, Argentina ocupa el tercer puesto del Grupo F, con 14 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas, a dos unidades de Canadá, líder de la zona. Con cuatro partidos por delante y la clasificación todavía en juego, la recuperación de Gabriel Deck será un factor a seguir de cerca. Mientras el cuerpo técnico prepara los próximos encuentros, la Selección deberá afrontar una etapa decisiva sin una de sus figuras, con el objetivo de asegurar su presencia en la Copa del Mundo.