La Selección cambió de sede y no viene a Mar del Plata en octubre
Aunque estaban organizados los dos partidos de la próxima ventana clasificatoria, la CABB confirmó que los encuentros se trasladaron a Zárate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La experiencia de agosto había sido exitosa, y no sólo por el gran triunfo ante Puerto Rico, sino porque el Polideportivo estuvo como en sus mejores noches, colmado y con la Selección Argentina sintiéndose local. Sin embargo, por una cuestión meramente de logística, tendremos que esperar para volver a ver al equipo de Pablo Prigioni en Mar del Plata.
En mayo se había hecho el acuerdo por el cual el equipo nacional disputaría los próximos tres partidos de local en nuestra ciudad. Ya había pasado uno y se venía la ventana con choques ante Bahamas y Canadá por la quinta ventana de Clasificatorios rumbo a Qatar 2027.
Este jueves, la Confederación Argentina de Básquetbol informó oficialmente que esos encuentros, previstos para el 26 y 29 de octubre, respectivamente, se jugarán en el Espacio DAM de la ciudad bonaerense de Zárate.
En el comunicado, explican que “la decisión responde a motivos estrictamente logísticos en pos de optimizar la puesta a punto del plantel los días anteriores, así como también sus arribos y partidas del país”
El seleccionado nacional llega a estos compromisos con un récord de 6 triunfos y 2 derrotas, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2, pero con mejor diferencia de puntos en el partido entre sí). Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) completan el Grupo F. Los tres mejores ubicados de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2027.
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