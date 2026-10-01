La Selección cambió de sede y no viene a Mar del Plata en octubre

Habrá que esperar para volver a ver la Selección en Mar del Plata.

La experiencia de agosto había sido exitosa, y no sólo por el gran triunfo ante Puerto Rico, sino porque el Polideportivo estuvo como en sus mejores noches, colmado y con la Selección Argentina sintiéndose local. Sin embargo, por una cuestión meramente de logística, tendremos que esperar para volver a ver al equipo de Pablo Prigioni en Mar del Plata.​​​​​

En mayo se había hecho el acuerdo por el cual el equipo nacional disputaría los próximos tres partidos de local en nuestra ciudad. Ya había pasado uno y se venía la ventana con choques ante Bahamas y Canadá por la quinta ventana de Clasificatorios rumbo a Qatar 2027.​​​​​​​​​​

Este jueves, la Confederación Argentina de Básquetbol informó oficialmente que esos encuentros, previstos para el 26 y 29 de octubre, respectivamente, se jugarán en el Espacio DAM de la ciudad bonaerense de Zárate.​​​​​

En el comunicado, explican que “la decisión responde a motivos estrictamente logísticos en pos de optimizar la puesta a punto del plantel los días anteriores, así como también sus arribos y partidas del país”​​​​​

El seleccionado nacional llega a estos compromisos con un récord de 6 triunfos y 2 derrotas, detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2, pero con mejor diferencia de puntos en el partido entre sí). Bahamas (4-4), Puerto Rico (2-6) y Panamá (2-6) completan el Grupo F. Los tres mejores ubicados de cada grupo y el mejor cuarto conseguirán su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2027.