Partidazo con todas las letras: Argentina venció a Canadá y habrá clásico con Brasil en la final

El equipo de Pablo Prigioni goleó al conjunto norteamericano y clasificó al último partido del torneo en busca de revalidar el título.

Argentina dio una nueva muestra de carácter para avanzar a la final de la Americup. El equipo dirigido por Pablo Prigioni venció 83-73 a Canadá y enfrentará mañana a Brasil en el partido por el título.

El elenco albiceleste arrancó de manera aplastante el primer cuarto sacandole una diferencia de 15 unidades para marcar diferencia (la misma que fue controlando durante todo el encuentro). Este poderío en ofensiva le permitió también cuidarse en defensa y llevarse el primer cuarto por 24-9.

Ya en en el siguiente segmento, Canadá mostró mejoras en ataque pero Argentina aún así no bajo la intensidad y aumentó la diferencia dos puntos más con un goleó repartido. De esta manera el joven equipo nacional se fue arriba al vestuario 46-29.

Durante el tercer cuarto, Prigioni optó por dar más descanso a algunos jugadores y rotar más el equipo pero aún así consiguió que el juego siguiera fluyendo como si siguieran los titulares en cancha. De la mano de un explosivo Pepe Vildoza, el vigente campeón del torneo sacó seis puntos más de ventaja para irse el último cuarto arriba 68-45.

Vildoza continúo con un gran partido y haciendo de las suyas con jugadas individuales que solo se le ocurren ejecutar a los cracks y claramente fue la figura del encuentro.

Si bien Argentina bajó la intensidad en los últimos diez minutos del partido, con una diferencia irremontable, el equipo de Prigioni se dio el gustó de seguir disfrutando de una gran victoria y del mejor nivel basquetbolistico del torneo y quedarse con el triunfo 83-73.

Síntesis: Vildoza 26, Corbalan 11, Juan Fernández 11, Alex Negrete 9, Vaulet 9, Brussino 8, Caffaro 4, Juani Marcos 4.