Selección Argentina rumbo al Mundial 2027: con dos marplatenses entre los 24 elegidos y todo lo que tenés que saber de la ventana ante Cuba

Con dos marplatenses dentro de los 24 preseleccionados, esta es la lista que dio a conocer la CAB para los próximos dos encuentros de la albiceleste.

La Selección Argentina de básquet pone primera en su camino rumbo al Mundial 2027 y lo hace con una nómina preliminar que ya despertó análisis, expectativas y debates dentro del ambiente. Con 24 jugadores preseleccionados, el cuerpo técnico definió la base de la que saldrá la convocatoria final para afrontar una doble cita clave frente a Cuba. Será el inicio de un nuevo proceso clasificatorio que el básquet nacional afronta con la necesidad de recuperar terreno internacional.

La lista, integrada por jugadores de distintas ligas del mundo y del ámbito local, incluye a dos marplatenses: Patricio Garino y Luca Vildoza. Pero para esta primera ventana no será sencillo que lleguen las principales figuras: Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Nicolás Laprovittola debido a las distintas competencias en simultáneo. El plantel definitivo será anunciado en los próximos días, cuando se definan quiénes estarán disponibles para iniciar los entrenamientos.

La primera presentación de la albiceleste será el 27 de noviembre, cuando Argentina visite a Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, a partir de las 20:10 hs. Será un desafío incómodo fuera de casa, donde cada posesión y cada ajuste defensivo pueden convertirse en factores determinantes. Apenas unos días más tarde llegará la revancha en Buenos Aires.

El 1 de diciembre, el seleccionado volverá a medirse ante Cuba, pero esta vez en el Estadio Obras Sanitarias, un escenario históricamente asociado al básquet nacional. El encuentro se disputará a las 20:05 hs, a la espera de que en las próximas horas se anuncie oficialmente la venta de entradas para que el público pueda acompañar al equipo.

Los grupos



· Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.

· Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.

· Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

· Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.



Formato de disputa



• Habrá cuatro grupos de 4 equipos, que jugarán entre sí en partidos de ida y vuelta.

• Los 3 mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda. El grupo A y el C se unirán para formar el Grupo E. El Grupo B y el D se unirán para formar el Grupo F. Se transferirán todos los resultados, lo que significa que cada partido cuenta. Cada nación competirá contra los equipos que aún no se han enfrentado en su grupo, en partidos de ida y vuelta.

• Los 3 mejores equipos de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado, avanzarán a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027.



Calendario de la Primera Ronda



• 27/11 vs Cuba (V)

• 1/12 vs Cuba (L)

• 27/2 vs Uruguay (L)

• 2/3 vs Panamá (L)

• 2/7 vs Uruguay (V)

• 5/7 vs Panamá (V)