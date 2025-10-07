El fin de una era: Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

A los 43 años, Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional. El histórico integrante de la Generación Dorada se despide dejando una huella imborrable en la Selección Argentina de Básquet.

El básquet argentino despide a uno de sus grandes referentes. Carlos Delfino, símbolo de la Selección Argentina de Básquet y campeón olímpico en Atenas 2004, anunció oficialmente su retiro del deporte profesional. Con una carrera que se extendió por más de dos décadas, el “Cabeza” deja atrás una trayectoria llena de títulos, momentos épicos y una fidelidad inquebrantable a la celeste y blanca.

Delfino fue parte esencial de la Generación Dorada, ese grupo irrepetible que llevó al básquet argentino a la cima del mundo. En Atenas 2004 consiguió la medalla de oro olímpica, el logro más importante en la historia del deporte nacional. Pero su legado no se limita a ese momento: también obtuvo el Sudamericano de Brasil 2004, el bronce en los JJ.OO. de Beijing 2008 y múltiples títulos en la FIBA Diamond Ball, AmeriCup y otros torneos internacionales.

Su talento y su versatilidad le permitieron brillar tanto en Europa como en la NBA, donde vistió las camisetas de Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Houston Rockets. Pese a las lesiones que lo alejaron un tiempo de las canchas, Delfino siempre encontró la manera de volver, demostrando una resiliencia admirable. Esa misma fortaleza lo mantuvo activo hasta los 43 años, algo que pocos pueden decir en un deporte tan exigente.

Dentro de la Selección Argentina de Básquet, Delfino fue mucho más que un jugador. Fue un líder silencioso, un ejemplo de profesionalismo y un eslabón clave entre generaciones. Su última conquista con la celeste y blanca fue la AmeriCup 2022 en Recife, un título que simbolizó su amor incondicional por representar al país incluso en la madurez de su carrera.

El retiro de Carlos Delfino marca el fin de una era, ya que se retira el último integrante de la hazaña del 2004, pero también la celebración de una vida dedicada al básquet. Desde sus primeros pasos en Santa Fe hasta su consagración mundial, el “Cabeza” inspiró a miles de jóvenes con su talento y su compromiso. La Selección Argentina pierde a un jugador, pero gana un legado eterno.

Gracias, Carlos Delfino, por tanto. Por tu entrega, por tus triples imposibles, por tus abrazos en los festejos y por dejar siempre el alma en la cancha. La camiseta número 10 de la Selección Argentina de Básquet quedará para siempre ligada a tu nombre.