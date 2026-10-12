Ubican a General Pueyrredon entre los distritos bonaerenses con mejor infraestructura en servicios básicos

General Pueyrredon quedó séptimo en el ranking de infraestructura básica entre los municipios bonaerenses con más de 60 mil habitantes.

Un estudio privado sobre las condiciones de infraestructura básica en los municipios de la provincia de Buenos Aires ubicó a General Pueyrredon entre los distritos más destacados, con un índice del 84,44% de los habitantes que cuentan con servicios elementales como agua corriente, cloacas y gas de red.

El informe se puede consultar en la plataforma Menos Impuestos, desarrollada por el senador provincial libertario Diego Valenzuela, donde principalmente se analiza la situación fiscal de cada distrito, y aporta datos sobre la infraestructura básica en los 52 municipios bonaerenses que cuentan con más de 60 mil habitantes.

Según datos del Censo 2022, el 90,74% de los habitantes de General Pueyrredon tiene acceso a agua corriente y el 86,85% a cloacas.

En ese ranking, General Pueyrredon se ubica en el séptimo lugar a nivel provincial, con un índice del 84,44%, que surge del promedio de habitantes que acceden a agua corriente, cloacas y gas de red.

En concreto, y tomando los datos oficiales del Censo 2022, General Pueyrredon cuenta con un 90,74% de pobladores con acceso a agua corriente, mientras que el 86,85% tiene cloacas y el 75,72% cuenta con gas natural. La situación expone el rol relevante que tiene la empresa municipal Osse en el desempeño destacado del distrito.

Los 10 distritos con mejor desempeño en infraestructura básica. Fuente: Menos Impuestos.

El ranking tiene en su podio a tres distritos del conurbano, donde los especialistas señalan que resulta más sencillo el despliegue de infraestructura básica por la menor extensión geográfica de esos municipios y la continuidad de la mancha urbana. Esto contrasta con los distritos del interior, donde existe una mayor presencia de espacios periurbanos e incluso rurales, además de situaciones geográficas que pueden dificultar la extensión de las redes de agua, cloacas y gas.

Ese podio corresponde a Vicente López (92,46%), Tres de Febrero (90,02%) y San Isidro (89,36%), todos ubicados en la zona noroeste del Área Metropolitana, donde también se registran algunos de los mejores indicadores económicos.

Los 10 distritos con peor desempeño en infraestructura básica. Fuente: Menos Impuestos.

El cuarto lugar es ocupado por Bahía Blanca (86,14%), el mejor distrito del interior, seguido por Tandil (85%). Completan el Top 10 San Nicolás (84,98%), General Pueyrredon (84,44%), San Fernando (84,23%), Coronel Rosales (83,92%) y Morón (82,78%).

Las asimetrías que expone el informe son marcadas, ya que en el otro extremo del ranking se ubican distritos con porcentajes considerablemente más bajos. El último lugar corresponde a José C. Paz, con un índice del 19,51%, donde apenas el 8% de los habitantes cuenta con cloacas. Le siguen Malvinas Argentinas (24,05%) y General Rodríguez (24,05%).