Vecinos piden una solución por una obra inconclusa en plena calle: denuncian choques y fuertes ruidos

Vecinos de la esquina de Gaboto y Padre Dutto, donde se encuentra la Escuela N.º 12, reclaman que se finalice una obra que, según denuncian, permanece inconclusa desde hace aproximadamente cuatro meses.

La situación comenzó a partir de una intervención realizada por una supuesta pérdida de agua. Sin embargo, los vecinos sostienen que el inconveniente se encontraba en otro sector de la calle y que, pese a haberlo advertido, igualmente se rompió el pavimento en la esquina.

La intervención lleva alrededor de cuatro meses sin finalizar y afecta a los habitantes de la zona.

“Decían que había una pérdida de agua ahí y nosotros les dijimos que venía de más arriba, por Gaboto. Igual rompieron y desde hace cuatro meses está todo así”, relató una de los vecinos afectados en diálogo con 0223.

El estado de la esquina no solo genera molestias por la obra inconclusa, sino también preocupación por la circulación vehicular. Según el relato de los vecinos, recientemente se produjo un choque en el lugar.

“El otro día hubo un accidente porque está roto de los dos lados. Es un desastre, encima estamos en la esquina de una escuela”, señaló.

El ruido, uno de los principales problemas

A las dificultades para circular se suma otro inconveniente que afecta especialmente a una familia que vive frente a la obra. Los vecinos aseguran que la estructura colocada en el lugar genera fuertes ruidos, particularmente durante la noche.

“Necesito una solución, sobre todo por el ruido que no se banca de la chapa”, explicó el vecino.

La situación comenzó a partir de una intervención realizada por una supuesta pérdida de agua.

En la vivienda reside también su abuela, de 89 años, quien necesita realizar tratamientos de diálisis y, según contó, tiene dificultades para descansar debido al ruido.

La familia asegura además que, después de los trabajos realizados en la esquina, comenzaron a registrar agua en el acceso a su vivienda. “Al romper ahí no sé qué tocaron, porque es la puerta de mi casa y ahora me está filtrando agua por el pasillo”, sostuvo.

Los vecinos piden que el organismo responsable retome los trabajos, repare definitivamente el sector y controle las condiciones de seguridad de la esquina, especialmente por la presencia de la escuela y el tránsito habitual.

La respuesta de OSSE

Desde Obras Sanitarias informaron que cuadrillas trabajan en el lugar reajustando la señalización existente. "Este es el paso previo para completar, ni bien las condiciones climáticas así lo permitan, una intervención programada del Área de Producción que incluye tareas sobre una cañería existente a metros de la aludida Gaboto y Padre Dutto", confirmaron.