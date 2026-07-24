Anuncian una obra de más de $108 millones para llevar agua y cloacas a un barrio de Mar del Plata

La obra permitirá extender las redes de agua potable y cloacas en sectores del barrio El Martillo.

En el marco del plan de ampliación de infraestructura sanitaria anunciada para Parque Luro y Las Heras, Osse ahora licitará una obra de completamiento de redes de agua corriente y cloacas en el barrio El Martillo, con un presupuesto oficial de $108.621.226. La apertura de sobres de la Licitación Privada Nº 20/26 fue fijada para el 8 de agosto y los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 90 días.

El proyecto apunta a extender los servicios básicos en sectores que todavía no cuentan con agua corriente y desagües cloacales, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los vecinos, puntualizó la empresa en la convotoria.

El directorio de Osse firmó la convocatoria a licitación privada.

Según la documentación licitatoria, las obras de agua se desarrollarán en las siguientes cuadras:

Génova Bis entre Pehuajó y Udine.

Génova entre Pehuajó y Udine.

Pehuajó entre Sicilia y Génova.

En tanto, las tareas de cloacas comprenderán:

Génova Bis entre Pehuajó y Udine.

Sicilia entre Pehuajó y Udine.

Desde Osse remarcaron que "el objetivo de la obra es mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio mencionado que actualmente no cuentan con el servicio de desagües cloacales y agua corriente".

El presupuesto oficial supera los $108 millones y la ejecución demandará 90 días.

Qué trabajos se realizarán

En materia de agua potable, el proyecto contempla la colocación de aproximadamente 355 metros de cañerías de PVC de distintos diámetros, la instalación de válvulas esclusas, la ejecución de 29 conexiones domiciliarias y los correspondientes empalmes con la red existente.

Para la red cloacal se prevé instalar alrededor de 234 metros de cañerías colectoras de PVC de 160 milímetros, ejecutar 31 conexiones domiciliarias y construir seis bocas de registro, dos de ellas sobre la acometida existente en la calle Pehuajó.

Las obras a cargo de Osse buscan ampliar la cobertura de los servicios sanitarios en un sector del barrio El Martillo.

Además, la obra incluye la reparación de veredas y pavimentos afectados por las excavaciones, junto con la reposición de engranzados una vez finalizados los trabajos.

La intervención forma parte del programa de completamiento de redes que impulsa Osse para incorporar nuevos sectores de Mar del Plata al servicio de agua potable y saneamiento, mediante obras de escala barrial que permiten extender la cobertura en zonas donde aún existen cuadras sin infraestructura básica.