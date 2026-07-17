El Concejo aprobó la reactivación del Acueducto Oeste, una obra clave para ampliar el acceso al agua en Mar del Plata

El Concejo Deliberante autorizó la reactivación del Acueducto Oeste, una obra estratégica para mejorar el abastecimiento de agua potable en Mar del Plata.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la ordenanza que autoriza a Osse a suscribir la addenda contractual para retomar la segunda etapa del Acueducto Oeste, una de las obras de infraestructura hídrica más importantes para Mar del Plata, paralizada desde fines de 2023 por el retiro del financiamiento nacional.

La convalidación legislativa destraba formalmente la continuidad de los trabajos y permite que la empresa municipal avance con un nuevo esquema de financiamiento propio para ejecutar una versión reducida del proyecto, que busca mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona oeste de la ciudad.

La iniciativa había sido presentada por el Ejecutivo en abril y permanecía en tratamiento en comisiones desde entonces, donde se autoriza a Osse a firmar la addenda con la empresa Coarco, adjudicataria original de la obra.

El proyecto fue presentado por el intendente Neme, en conjunto con el titular de Osse, Tomás Amato.

Una obra estructural para la ciudad

El Acueducto Oeste es considerado un proyecto estratégico para el sistema de provisión de agua potable de Mar del Plata. En su diseño original, la obra permitiría incorporar a la red a unos 86 mil vecinos de barrios de la zona oeste, uno de los sectores con mayores necesidades de infraestructura sanitaria.

Con la reactivación aprobada este jueves, el objetivo inmediato será poner en funcionamiento once perforaciones ya construidas pero que aún no están operativas, además de completar la impulsión del Paraje Las Hermanas. De esta manera, Osse buscará mejorar el abastecimiento en distintos barrios y avanzar en una etapa que, sumada a lo ya ejecutado, superará el 50% del plan original.

La segunda etapa del Acueducto Oeste se retomará con financiamiento de OSSE tras la paralización provocada por el retiro de los fondos nacionales.

La obra había quedado frenada cuando el Estado nacional interrumpió los desembolsos destinados al proyecto y posteriormente disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), organismo que financiaba el 79% de la inversión.

Ante la ausencia de fondos nacionales, Osse asumirá el financiamiento total de la obra con un esquema mixto. El monto restante a ejecutar asciende a $923.031.894, de acuerdo con la documentación elevada al Concejo.

El nuevo mecanismo prevé que el 50% de cada certificado de obra se pague al contado, mientras que el otro 50% se abonará mediante cheques diferidos a 360 días. Este esquema permitirá retomar los trabajos sin que la empresa municipal deba desembolsar de inmediato la totalidad de los recursos.

El Concejo Deliberante autorizó la reactivación del Acueducto Oeste, una obra estratégica para mejorar el abastecimiento de agua potable en Mar del Plata.El Concejo Deliberante autorizó la reactivación del Acueducto Oeste, una obra estratégica para mejorar el abastecimiento de agua potable en Mar del Plata.

El reclamo opositor por los fondos nacionales

Durante el debate en el recinto, la oposición acompañó la reactivación de la obra, pero planteó la incorporación de una cláusula que habilitara a Osse y al Municipio a iniciar acciones judiciales contra el Estado nacional para reclamar los fondos comprometidos y no transferidos.

El planteo de Unión por la Patria puso nuevamente en el centro de la discusión el desfinanciamiento de la obra pública nacional y la responsabilidad de la Nación en la paralización del Acueducto Oeste. Desde los bloques opositores sostuvieron que, además de garantizar la continuidad de una obra esencial para la ciudad, el Municipio debía preservar el derecho de reclamar los recursos que originalmente habían sido asignados al proyecto. El planteo, sin embargo, no fue incorporado ante el rechazo del oficialismo, por lo que el kirchnerismo votó en contra, mientras que Frente Renovador y Acción Marplatense se abstuvieron.