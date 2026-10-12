Dos economistas estadounidenses ganaron el Premio Nobel de Economía 2026

Robert E. Hall y Michael Woodford fueron distinguidos con el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre las fluctuaciones económicas y las herramientas para estabilizar la actividad.

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre cómo estabilizar la economía y reducir el impacto de las crisis. La distinción reconoce el desarrollo de modelos que permiten comprender mejor las fluctuaciones económicas y diseñar políticas monetarias y fiscales más efectivas.

La Real Academia Sueca de Ciencias destacó los aportes de ambos investigadores para reconstruir los modelos económicos tradicionales a partir de las decisiones que toman los hogares y las empresas. Sus trabajos sentaron las bases de herramientas que actualmente utilizan bancos centrales y gobiernos de distintos países.

El Nobel de Economía reconoce investigaciones que contribuyen a comprender el funcionamiento de la economía mundial y a mejorar las herramientas que utilizan los gobiernos y los bancos centrales frente a las crisis.El Nobel de Economía reconoce investigaciones que contribuyen a comprender el funcionamiento de la economía mundial y a mejorar las herramientas que utilizan los gobiernos y los bancos centrales frente a las crisis.

Uno de los principales aportes de Hall y Woodford fue incorporar el comportamiento individual de las familias y las empresas al análisis de la economía en su conjunto. En lugar de basarse únicamente en las relaciones estadísticas entre variables como la inflación, la producción y el consumo, sus modelos buscan explicar cómo las decisiones cotidianas influyen en el funcionamiento general de la economía.

Este enfoque permite comprender mejor cómo las expectativas sobre el futuro afectan las decisiones de consumo, ahorro, inversión y fijación de precios. También ayuda a evaluar de qué manera las medidas de política económica pueden influir en esos comportamientos.

Michael Woodford es profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Sus estudios contribuyeron a comprender el papel de las expectativas en las decisiones de política monetaria.

Según los fundamentos del premio, los modelos desarrollados a partir de estas investigaciones permiten implementar medidas fiscales y monetarias en el momento adecuado para reducir la intensidad de las oscilaciones económicas.

Durante una recesión, por ejemplo, los gobiernos y los bancos centrales pueden adoptar medidas para estimular la actividad. En cambio, cuando la economía crece a un ritmo excesivo y aumentan las presiones inflacionarias, pueden aplicar políticas orientadas a moderar la demanda.

Los trabajos de los premiados también resaltan la importancia de comunicar con claridad las decisiones económicas. Los anuncios sobre la futura evolución de las tasas de interés pueden modificar las expectativas de las familias y las empresas e influir en sus decisiones presentes.

Robert E. Hall desarrolla su actividad académica en la Universidad de Stanford, donde realizó investigaciones sobre el consumo, las decisiones de los hogares y el funcionamiento de los mercados.

Quiénes son los ganadores del Nobel de Economía 2026

Robert E. Hall nació en 1943 en Palo Alto, California, y tiene 83 años. Es profesor de la Universidad de Stanford y desarrolló investigaciones fundamentales sobre el consumo, las decisiones de los hogares y el funcionamiento de los mercados.

Michael Woodford nació en 1955 en Chicopee, Massachusetts, y tiene 71 años. Es profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y sus trabajos contribuyeron a transformar la comprensión de la política monetaria y del papel de las expectativas en las decisiones económicas.

Ambos desarrollaron investigaciones que renovaron los modelos económicos inspirados en las teorías keynesianas y contribuyeron a mejorar la comprensión de los ciclos de expansión y contracción de la actividad.