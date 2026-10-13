Qué se sabe de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega tras 27 días de casados

Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron poner fin a su relación tras solo 27 días de casados, luego de seis años de noviazgo. La pareja había optado por una ceremonia íntima que incluyó un trámite en el Registro Civil y un almuerzo sencillo en un restaurante, manteniendo en secreto los detalles de su boda.

La noticia de la separación fue dada a conocer por la propia Prandi a través de un comunicado en redes sociales, donde expresó: “Con mucho dolor tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”. Además, señaló que “los papeles no significaban nada” y que “hay acuerdos que no son negociables”, frase que generó numerosas especulaciones.

El periodista Ángel de Brito confirmó los rumores de una posible infidelidad por parte de Ortega, mencionando que el músico habría mantenido una relación con una joven en un estudio de grabación, lo que desató un fuerte escándalo mediático. Pepe Ochoa añadió que la pareja atravesaba una crisis profunda y que Emanuel estaba involucrado con otra persona.

En el análisis de la situación, Fefe Bongiorno interpretó que la expresión “acuerdos que no son negociables” era una clara alusión a la infidelidad. Por su parte, Carolina Molinari destacó que fue Julieta Prandi quien tomó la decisión unilateral de separarse, enfatizando su frase “decidí dar un paso al costado”.

Los rumores de desgaste en la relación comenzaron meses antes del matrimonio. Pilar Smith recordó que tres meses antes de la boda, la pareja tuvo una fuerte discusión. En ese momento, Prandi desmintió públicamente cualquier conflicto asegurando “no digan estupideces”, aunque en los medios circulaban versiones sobre diferencias irreconciliables.

Smith sugirió que la boda podría haber sido un intento desesperado por salvar la relación, señalando que es común en estas situaciones decir “se termina” o “me quiero casar con vos” como un acto impulsivo. Pepe Ochoa coincidió y afirmó que luego de la presunta infidelidad la ruptura se volvió inevitable, citando reflexiones de Prandi sobre la importancia de distanciarse a tiempo para evitar años de sufrimiento.

Ante la insistencia de la prensa, tanto Iavícoli como Laura Ubfal lograron comunicarse con Prandi, quien pidió respeto y espacio para su proceso personal. A Ubfal le transmitió: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”. A Iavícoli le reiteró: “Kari te quiero, pero por favor entendeme que no estoy para hablar. Esto es todo lo que voy a decir públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.

Desde el inicio de la relación, Prandi debió enfrentar rumores de que Emanuel Ortega aún estaba vinculado sentimentalmente con Ana Paula Dutil cuando comenzó su romance con ella. En una entrevista, la conductora aclaró que la separación entre Ortega y Dutil ya se había producido y que ambos convivían bajo el mismo techo, pero separados.

Prandi defendió la cronología de los hechos y expresó respeto hacia la expareja de Emanuel y madre de sus hijos, afirmando que mantienen una relación cordial y de respeto. Por último, se mencionó que en el entorno familiar Ortega había dificultades para aceptar la nueva relación, dado el cariño que la familia tenía hacia Ana Paula Dutil.