Entre lágrimas, La Joaqui dio detalles de su separación de Luck Ra: “Yo me quería casar, no nos dio el timing”

La Joaqui habló por primera vez en público sobre su separación de Luck Ra durante una emisión del programa nocturno PLP de Luzu TV. Lo que arrancó como una conversación sobre la sensibilidad y el humor terminó en una confesión extensa, en la que la cantante reveló que estaba profundamente enamorada, que quería casarse y que el vínculo se rompió sin traición ni toxicidad..

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, dijo entre sollozos, rodeada de sus compañeras. Previamente, la artista había pedido disculpas por sus ausencias previas al programa antes de tomar la palabra, y aclaró que decidió ir ese día porque no quería ser “irresponsable” con el trabajo.

La cantante fue enfática en un punto que repitió varias veces: la separación no tuvo terceros, no hubo infidelidad ni maltrato. “No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”, expresó.

La pareja anunci+o su ruptura. Foto: Instagram Luck Ra

“A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”.

“Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, resumió, en la frase que sintetizó toda la dimensión del duelo que atraviesa. La Joaqui reconoció que fue ella quien viajó hasta Madrid para ver a Luck Ra, y que fue allí donde la relación llegó a su fin.

La pareja anunci+o su ruptura. Foto: Instagram Luck Ra

En el programa de Luzu, La Joaqui insistió en que su postura personal es de gratitud y no de rencor. “Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad”, dijo, usando el nombre real del cantante. Y agregó: “Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que decidiera seguir su camino sin mí”.