Cris Morena apoyó a Valentín Yankelevich tras denunciar maltrato familiar

Tras la valiente confesión de Valentín Yankelevich sobre el maltrato físico y psicológico que sufrió de su padre durante años, Cris Morena decidió manifestar públicamente su apoyo a su nieto y a toda la familia. La reconocida productora compartió en sus redes sociales dos fotografías en las que aparece junto a su ex pareja, Gustavo Yankelevich, y sus tres nietos: Franco, Valentín y Azul.

En Instagram, Cris Morena expresó con emotivas palabras el vínculo que los une: "Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", reafirmando el cariño que sostiene a la familia a pesar de las dificultades vividas.

El posteo recibió una gran cantidad de mensajes de solidaridad y respaldo. Además, Gustavo Yankelevich decidió romper el silencio en televisión para detallar su intervención en el proceso legal por la tenencia de Valentín y Franco.

Gustavo relató que fue Cris Morena quien primero notó señales de que algo no estaba bien con los niños y se lo comunicó. Al principio, pensaron que podría tratarse de un problema temporal, pero la situación se agravó. Cuando Franco solicitó vivir con Gustavo, este habló con Darío Giordano, quien se negó rotundamente, revelando la seriedad del conflicto. En ese momento, Franco tenía 11 años.

Al enterarse de que Valentín manifestó no querer seguir viviendo con su padre y desear estar con su madre, Gustavo tomó la decisión de involucrarse activamente y pidió a Cris Morena y a su hijo Tomás Yankelevich que se hiciera cargo de la situación.

Después de que Valentín se animara a contar su historia y reconociera que su abuelo fue quien le salvó la vida, Gustavo le dedicó una publicación en Instagram a sus nietos. Acompañando una foto donde aparecen los tres juntos, escribió: "Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!".

Es importante recordar que Valentín, de 23 años, decidió mantener silencio durante mucho tiempo por dos razones principales: el proceso judicial que atravesó junto a su hermano Franco y el miedo a que su hermana menor, Azul, pudiera sufrir repercusiones.