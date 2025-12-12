Filtran los audios de las mujeres denunciadas por maltrato en el Hogar de Niños de Balcarce

Alejandra Género, la presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de Balcarce, y Marisa Benaduche, la cuidadora del Hogar de Niños conocido como "Patronato", fueron denunciadas por maltratar a dos menores de edad que residen transitoriamente en el lugar.

En las redes sociales se filtraron algunos de los audios que incriminan a estas mujeres en situaciones de agresión junto a los menores. El periodista Mauro Szeta publicó uno, en el que se puede oir con claridad a Género a los gritos, insultando a uno de los chicos: "Te vas a quedar solo toda tu vida", "Te voy a hacer la vida insoportable", "No tenés derecho hijo de puta" y "Te hago dar una paliza y no se da cuenta nadie", son algunas de las repudiables frases de la mujer.

Tanto Género como Benaduche fueron imputadas por amenazas y lesiones. Ambas deberán prestar declaración indagatoria ante el fiscal Rodolfo Moure la próxima semana, en la Fiscalía descentralizada de Balcarce.

Los audios que forman parte de la causa

La situación que se está viviendo en el Hogar de Niños de la Sociedad de Protección a la Infancia ha generado conmoción en toda la región. En este lugar, ubicado en la calle 28 entre 33 y 35, viven chicos que circunstancialmente no pueden estar junto a sus familias. Muchos de ellos son derivados por el Servicio Social o por disposición de la Justicia.

Aunque esta denuncia por maltratos tomó repercusión por la viralización del audio señalado, existen otros cuatro episodios que son materia de estudio para los investigadores del caso.