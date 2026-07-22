Tiene 54 años y es adiestrador canino: quedó detenido después de que lo fotografiaran ahorcando a un perro

La policía liberó a más de 7 perros que estaban en condiciones de hacinamiento.

Un adiestrador de perros de 54 años quedó detenido en Pilar después de la presentación de una denuncia por maltrato animal de las organizaciones Animales S.O.S. y Colmillitos al rescate.

Se trata de Federico Mentasti, quien, según la denuncia, ejercía violencia contra diferentes animales. Las organizaciones presentaron imágenes para corroborar la presentación judicial, donde se lo puede ver ahorcando a un perro.

Los vecinos de Pilar también grabaron distintos videos en los que el hombre maltrataba a los animales. Ello derivó en una investigación policial, que desembocó finalmente en la detención del adiestrador.

Fue entonces que, durante un allanamiento realizado por la policía en una vivienda de Del Viso, los agentes encontraron un perro muerto con el hocico y las patas atadas dentro de una pileta. En el mismo procedimiento rescataron a otros siete animales, que presentaban signos de maltrato y hacinamiento.

Fueron trasladados al refugio canino Soplo de vida, que actualmente busca familias que puedan alojarlos de manera transitoria. El acusado se negó a declarar en la indagatoria ante el fiscal Raúl Casal, titular de la UFI N°1 de Pilar.

Las denuncias contra Mentasti

Desde Colmillitos, indicaron que Mentasti se presenta en las redes sociales como “etólogo, licenciado en comportamiento animal, adiestramiento y sociabilización de canes con problemas conductuales”. También agregaron que ofrecía guardería canina y clases de adiestramiento.

"Mañana queda libre y va a seguir haciéndolo en cualquier parte. Miren cómo mata a la vista de todos", escribieron a través de las redes sociales y pidieron que otros testigos aporten fotos o videos que respalden la denuncia.

Mentasti quedó "inhabilitado para participar o ingresar en toda actividad organizada, auspiciada o fiscalizada por esta institución", explicaron desde la agrupación, respecto a su expulsión de la Federación Cinológica Argentina.