Encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a la madre con el cuerpo

La ciudad santafesina de San Justo permanece consternada tras la muerte de Isan Aguirre, un niño de 6 años, ocurrida el miércoles 19 de agosto en una vivienda situada sobre la calle Silvestre Begnis, entre Pedro Millán y cortada 27.

La policía local acudió al domicilio luego de recibir una llamada de alerta. Al ingresar, encontraron al menor sin signos vitales. Personal del Samco confirmó su fallecimiento poco después.

Un menor fue encontrado sin vida en su casa y la madre, de 22 años, quedó detenida mientras la Justicia avanza en la causa por posible crimen intrafamiliar.

Una de las líneas de investigación apunta a un posible crimen intrafamiliar. Según algunas versiones, el niño habría sido ahorcado por su madre, una mujer de 22 años que se encontraba en la casa al momento del hecho y fue detenida de manera preventiva mientras la Justicia continúa con las pesquisas.

Los investigadores también están analizando distintas hipótesis sobre posibles episodios previos de maltrato hacia Isan.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe para realizar la autopsia que determinará la causa exacta del fallecimiento. Además, se efectuaron peritajes en el interior de la vivienda para recolectar pruebas vinculadas al caso.

La fiscal Daniela Montegrosso está a cargo de la investigación y confirmó la detención de la madre, identificada por sus iniciales como RM. Desde el área de prensa de la Fiscalía informaron que el proceso sigue en curso.

La Justicia investiga posibles hechos previos de maltrato contra Isan.

San Justo, ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y con poco más de 26 mil habitantes, nunca había registrado un episodio de esta naturaleza, lo que ha causado una profunda conmoción en la comunidad local.