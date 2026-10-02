Tras la polémica, la menor que denunció abuso sexual en la escuela podrá volver a clases: “Ya le causaron mucho daño”

El Consejo Escolar reconoció que la escuela no aplicó el protocolo de protección a la víctima.

El caso de la menor de edad que denunció abuso sexual en el interior de una escuela de Mar del Plata generó una fuerte controversia por las medidas que adoptó la institución tras tomar conocimiento. Ahora, el Consejo Escolar intervino en el conflicto y dispuso un nuevo esquema de cursada para la estudiante y el compañero.

Según explicó la mamá de la adolescente, su hija podrá asistir tres días de manera presencial y el alumno denunciado concurrirá dos. También se estableció que el seguimiento de la menor quedará a cargo de un equipo integrado por asistentes sociales y psicólogos.

Aunque la familia acompaña la decisión, sostuvo que llegó demasiado tarde, porque la joven está atravesando ataques de ansiedad y angustia. La madre remarcó que el Consejo Escolar reconoció que desde la escuela no se había activado oportunamente el protocolo de protección para la víctima.

Para la familia de la víctima el período en que la menor no podía ingresar a la institución fue fatal, porque terminó desencadenando el difícil momento que atraviesa ahora emocionalmente. "Mi principal preocupación es que este cambio llega después de todo el daño que ya le causaron", expresó la mamá.

Ahora analizan las alternativas para seguir adelante: "En este momento estamos evaluando qué es realmente lo más conveniente para su salud y bienestar". La madre remarcó además que la intención de la familia es que la adolescente pueda ejercer su derecho a la educación, pero en condiciones que contemplen su seguridad y protección.

En síntesis, el nuevo esquema definido por el Consejo Escolar busca compatibilizar la asistencia presencial de los dos estudiantes con medidas de acompañamiento para la adolescente, y el equipo de asistentes sociales y psicólogos tendrá a su cargo el seguimiento de la situación.