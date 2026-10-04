Desesperada búsqueda de un joven de 26 años en Mar del Plata

Gaspar Pisani es de tez blanca, contextura mediana, cabello corto y oscuro, ojos marrones y mide 1,80 metros.

Solicitaron colaboración para dar con el paradero de un joven de 26 años que es buscado de manera desesperada desde este domingo en Mar del Plata.

Según informaron desde la Comisaría Decimosegunda, se trata de Gaspar Pisani, quien es de contextura mediana, tez blanca, cabello corto y oscuro, ojos marrones y mide aproximadamente 1,80 metros.

Buscan a Gaspar Pisani en Mar del Plata, un joven de 26 años.

Como característica particular, el joven buscado posee varios tatuajes y uno de ellos, situado en su mano derecha, tiene la inscripción “fuck you”.

Además, manifestaron que al momento de su desaparición podría encontrarse vestido con un ambo blanco correspondiente al uniforme de su trabajo en una carnicería.

Desde la dependencia policial solicitaron que cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero sea comunicada a las autoridades.