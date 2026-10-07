Presentaron una denuncia penal por los pingüinos del Aquarium y piden evitar su venta y salida del país

La Fundación Fauna Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia de Mar del Plata por presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de ejemplares de fauna marina alojados en el Aquarium y pidió que se impida su traslado fuera de la jurisdicción y del país.

La presentación fue realizada por Juan Antonio Lorenzani, presidente de la Fundación Fauna Argentina y miembro del Observatorio Ciudadano “Geo Naturaleza”, quien solicitó además que se investigue la posible responsabilidad de funcionarios públicos, inspectores y otras autoridades que hayan intervenido en las autorizaciones relacionadas con los animales.

En el escrito, al que accedió 0223, se plantea como medida urgente una prohibición de trasladar, sacar de la jurisdicción o exportar a los pingüinos y lobos marinos que todavía permanecen en las instalaciones del oceanario.

Los pingüinos del Aquarium quedaron en el centro de una denuncia penal por presuntas irregularidades en su tenencia y traslado.

Denuncian la muerte y desaparición de ejemplares

La presentación judicial menciona como antecedentes las denuncias públicas sobre la muerte de al menos ocho pingüinos en las instalaciones del oceanario y la desaparición o presunta sustracción de otros dos ejemplares.

El denunciante sostiene que debe determinarse qué ocurrió con esos animales y cuestiona que se hayan podido realizar liberaciones o movimientos de ejemplares sin que exista, según plantea, información suficiente para establecer el destino de toda la fauna que estuvo alojada en el lugar.

La presentación judicial reclama una inspección y un inventario para determinar cuántos ejemplares permanecen en el predio y cuál es su estado.

Por ese motivo, uno de los pedidos centrales consiste en realizar un inventario judicial de todos los pingüinos y pinnípedos que permanecen en el predio, con identificación mediante microchips y participación de peritos biólogos independientes.

Piden impedir cualquier salida del país

El pedido más urgente de la presentación apunta a evitar que los ejemplares que todavía permanecen en Mar del Plata sean trasladados o eventualmente exportados.

La Fundación solicitó que el Juzgado de Garantías disponga una prohibición de traslado, egreso y/o exportación y que la medida sea comunicada a SENASA, Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas.

La denuncia cuestiona el traslado de ejemplares de fauna marina al bioparque Bubalcó, en Río Negro.

La presentación sostiene que existe un supuesto riesgo de comercialización o salida del país de los animales, aunque ese extremo forma parte de lo denunciado y deberá ser investigado y acreditado por la Justicia. El escrito también pide que se investigue la posible utilización irregular de la figura de “centro de recuperación” para mantener ejemplares en cautiverio.

Más críticas al traslado de los pingüinos a Río Negro

Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con los ejemplares que fueron trasladados al Parque Bubalcó, en el Valle de Río Negro.

El escrito cuestiona que fauna marina haya sido trasladada a un ambiente continental y sostiene que el cambio de ecosistema podría generar consecuencias sobre la salud de los animales.

La presentación solicita investigar las condiciones de conservación y las autorizaciones vinculadas con el manejo de los ejemplares.

En ese sentido, la Fundación reclama que se adopten medidas para reintegrar a los ejemplares al medio marino, previa rehabilitación, y cuestiona la compatibilidad biológica del lugar de destino.

La denuncia no apunta únicamente al manejo de los animales dentro del oceanario. También solicita investigar la actuación de funcionarios, inspectores y autoridades que hayan intervenido en los procedimientos y autorizaciones relacionados con los ejemplares. En particular, se pide determinar si existieron omisiones en los controles, falta de inspecciones o autorizaciones sin los estudios y evaluaciones correspondientes.

La Fundación Fauna Argentina pidió que los pingüinos y lobos marinos no sean trasladados ni sacados del país mientras se investiga su situación.

De esta manera, el conflicto por el destino de los pingüinos del Aquarium sumó ahora una denuncia penal formal, que plantea la necesidad de determinar cuántos ejemplares permanecen en Mar del Plata, bajo qué condiciones y cuál fue el marco administrativo y sanitario utilizado para autorizar los traslados.