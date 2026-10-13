Operaron a León XIV: cuál es el estado del papa y cuánto demandará su recuperación

Por ahora, se mantiene el viaje al país del 8 al 11 de noviembre.

El papa León XIV fue operado este martes en el hospital Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar e informaron que la intervención finalizó de manera exitosa, según precisó el Vaticano.

“El procedimiento concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y de la manera planificada, y el santo padre ha regresado a su habitación”, sostuvo la oficina de prensa a través de Telegram.

El texto agregaba que el obispo de Roma ya se encuentra en su habitación. “Seguirán ulteriores informaciones”, añadió el comunicado.

La recuperación podría extenderse durante cerca de una semana y se producirá a pocas semanas de su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. El domingo, tras el Ángelus, el sumo pontífice explicó que siguió la recomendación médica de operarse para retirar la lesión.

La previsión comunicada por la Santa Sede es de siete días de internación.

Mientras se llevaba a cabo la operación, el Vaticano convocó a los fieles a acompañar con oraciones al papa. Fue el cardenal vicario Baldassare Reina quien encabezó un rosario en la capilla San Juan Pablo II para demostrar la cercanía y el afecto de la Iglesia Católica a su máximo líder.

Las comunidades agustinianas de Roma también prepararon una vigilia de oración frente a la basílica de Santa María Maggiore, junto con una iniciativa internacional para reunir misas, rosarios y mensajes destinados al Pontífice.

Su viaje a la Argentina

Por ahora, no hubo modificaciones en la visita prevista del 8 al 11 de noviembre. El paso por la Argentina forma parte de su primera gira por América Latina como pontífice, que incluye una escala previa en Uruguay y otra posterior en Perú, país donde Robert Prevost vivió durante veinte años como misionero y, más tarde, como obispo.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis, estuvo con León XIV el lunes por la mañana y contó que el papa le transmitió su intención de preservar el viaje.

Además, Kikuchi explicó que León XIV decidió someterse cuanto antes a la intervención para “no cambiar su plan de visita a América Latina”.

En el mismo sentido se expresó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien participa en Roma de un encuentro convocado por el papa a diez años de la publicación de Amoris laetitia.

“No ha habido modificaciones, por el contrario, todo pareciera que va en la línea de mantenerla”, afirmó Colombo sobre la visita.