"Dios camina con nosotros": llega una nueva edición de la tradicional Marcha de la Esperanza en Mar del Plata

Se llevará a cabo este sábado a las 16 la 52° edición de la tradicional Marcha de la Esperanza en Mar del Plata, que parte desde la Gruta de Lourdes y culmina en la Iglesia Catedral, donde realizarán la misa a las 20. Las palabras del obispo Giobando y de los padres Hernán David y Daniel Climenteo.

En primer lugar, el padre Hernán David señaló que como iglesia celebrarán "un año particular, que es el jubileo de la esperanza", y que se trata de la marcha número 52, a la vez que remarcó que el lema es "María, enseñanos con amor a caminar con esperanza".

"Lo lindo es que, como todos los años, nos reunimos todas las comunidades para celebrar una tradición de nuestro pueblo cristiano marplatense. Siempre es el sábado más cercano al 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción de María, así que el 6 a las 16 saldremos desde la Gruta de Lourdes", añadió.

Asimismo, agradeció que las condiciones climáticas serán favorables para la marcha y comentó que caminarán "hasta las parroquias San Antonio, Jesús Obrero, San José, Don Orione y Asunción de la Santísima Virgen para llegar finalmente a la Catedral", donde a las 20 llevarán adelante la misa.

Por otro lado, el obispo Giobando se refirió al contexto social del país y aseguró que "estamos viviendo una situación difícil, sobre todo para aquellos que tienen mayores necesidades, tanto laborales como económicas, y para los jubilados".

En la misma línea, recordó que "una importante cantidad de jubilados viene a la marcha, por la fe y también por esa esperanza que siempre hay en nuestros corazones", y consideró que "no es una movilización social, sino una expresión de fe en la cual no podemos estar ajenos a todos los anhelos, sueños y desafíos que hoy tenemos en Mar del Plata".

Además, al ser consultado por el narcotráfico como un conflicto central, expresó que combatirlo "es un desafío que tenemos como sociedad, porque la droga y la adicción están metidas en las raíces de los problemas" y entonces, indicó que deben "atacar la causa mediante políticas para que el narcotráfico y la adicción sean superados a través de una contención y un acompañamiento".

"Hay que atenderlos desde ese lugar, desde la salud mental. Que esta marcha sea también un pensar en cuáles son nuestros desafíos y un caminar juntos, porque esto no lo podemos resolver solos", puntualizó Giobando.

En última instancia, el padre Daniel Climenteo subrayó que con la marcha "se acompaña este gesto de muchos hermanos en Mar del Plata de querer caminar juntos, porque no se arreglan las cosas si no nos ponemos en camino o no nos animamos a salir".

"Caminar es un signo del jubileo que vivimos este año, es eso de que Dios camina con nosotros. Siempre está con nosotros, pero sobre todo cuando nos ponemos en camino, y además por María, porque ella es la caminante", concluyó.