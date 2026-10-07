La visita del papa León XIV disparó el precio de los alquileres en Luján: cuánto cuesta la noche

La visita del papa León XIV disparó el precio de los alquiles en Luján.

La inminente visita del papa León XIV a la Argentina despertó sentimientos de alegría en millones de fieles pero también la codicia de especuladores, ante el agotamiento de las plazas hoteleras, ofrecen alquilar su casa o departamento a precios insólitos.

Desde que se anunció de manera oficial la presencia del Papa, prevista para el 11 de noviembre, las 1.800 plazas hoteleras en poco tiempo se agotaron y ante la demanda, muchos dueños de departamentos cercanos a la Basílica comenzaron a publicar alquileres a precios insólitos.

Cuánto cuesta alquilar en Luján

Con nombres como “Vivienda Papal”, “Descanso León”, “La casa del papa” o “Vista exclusiva a la visita del Papa”, son algunas de las propiedades que llaman la atención de los turistas en plataformas como Booking.com o Airbnb, que ofrecen la comodidad de estar a pocos metros de la Basílica de Luján.

La visita del papa León XIV disparó el precio de los alquiles en Luján.

Hay departamentos que se alquilan desde U$s 500 y U$s 2.500 la noche, residencias para grupos a U$s 5.500 la habitación. Y en pesos la oferta no varía tanto: hay casas con dos habitaciones pero con valores que pueden llegar a los $15 millones.

La agenda completa del papa León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

15:30: Partida del vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo hacia Buenos Aires.

16:30: Llegada prevista a Aeroparque.

17:00: Visita al Monumento del General San Martín en Retiro.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: Encuentro con el presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole) - Feriado Nacional

Mañana: Visita a los trabajadores y pacientes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

11:30: Santa misa abierta al público en el Monumento de los Españoles (Palermo).

Martes 10 de noviembre (Córdoba)

09:00: Llegada a la Ciudad de Córdoba para mantener actividades pastorales y encuentros en la provincia.

Miércoles 11 de noviembre (Luján y Despedida)

08:00: Visita al Complejo Penitenciario Federal.

10:00: Misa central en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

13:30: Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

14:00: Vuelo con destino a Lima, Perú.