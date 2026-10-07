La visita del papa León XIV disparó el precio de los alquileres en Luján: cuánto cuesta la noche
Con las plazas hoteleras agotadas, los dueños de departamentos cercanos a la basílica ofrecen alquileres a precios exorbitantes. Algunos los alquilan a miles de dólares.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La inminente visita del papa León XIV a la Argentina despertó sentimientos de alegría en millones de fieles pero también la codicia de especuladores, ante el agotamiento de las plazas hoteleras, ofrecen alquilar su casa o departamento a precios insólitos.
Desde que se anunció de manera oficial la presencia del Papa, prevista para el 11 de noviembre, las 1.800 plazas hoteleras en poco tiempo se agotaron y ante la demanda, muchos dueños de departamentos cercanos a la Basílica comenzaron a publicar alquileres a precios insólitos.
Cuánto cuesta alquilar en Luján
Con nombres como “Vivienda Papal”, “Descanso León”, “La casa del papa” o “Vista exclusiva a la visita del Papa”, son algunas de las propiedades que llaman la atención de los turistas en plataformas como Booking.com o Airbnb, que ofrecen la comodidad de estar a pocos metros de la Basílica de Luján.
Hay departamentos que se alquilan desde U$s 500 y U$s 2.500 la noche, residencias para grupos a U$s 5.500 la habitación. Y en pesos la oferta no varía tanto: hay casas con dos habitaciones pero con valores que pueden llegar a los $15 millones.
La agenda completa del papa León XIV en Argentina
Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)
15:30: Partida del vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo hacia Buenos Aires.
16:30: Llegada prevista a Aeroparque.
17:00: Visita al Monumento del General San Martín en Retiro.
17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
17:50: Encuentro con el presidente Javier Milei.
18:30: Reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole) - Feriado Nacional
Mañana: Visita a los trabajadores y pacientes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.
11:30: Santa misa abierta al público en el Monumento de los Españoles (Palermo).
Martes 10 de noviembre (Córdoba)
09:00: Llegada a la Ciudad de Córdoba para mantener actividades pastorales y encuentros en la provincia.
Miércoles 11 de noviembre (Luján y Despedida)
08:00: Visita al Complejo Penitenciario Federal.
10:00: Misa central en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.
13:30: Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
14:00: Vuelo con destino a Lima, Perú.
Leé también
Temas
Lo más
leído