El Vaticano confirmó que el papa León XIV será operado este martes

El nódulo pulmonar fue detectado durante controles médicos y, según la información difundida, se encuentra en una etapa temprana. La intervención permitirá extirpar la lesión y avanzar con su evaluación médica.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será internado este martes 13 de octubre para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar. La intervención se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecerá durante el período de recuperación posterior, estimado en aproximadamente una semana.

La noticia fue comunicada después de que el propio pontífice anunciara el domingo que sus médicos habían detectado una pequeña lesión en uno de sus pulmones durante unos controles de salud. Según explicó, el nódulo se encuentra en una fase muy inicial y está bien localizado.

León XIV mantuvo las actividades previstas para este lunes en el Vaticano, antes de someterse a la operación programada para el día siguiente.

León XIV señaló que decidió avanzar con la operación siguiendo las recomendaciones de los profesionales que lo atienden. El objetivo de la intervención es extirpar el nódulo, una vez evaluadas las características de la lesión y la conveniencia de realizar el procedimiento quirúrgico.

A pesar de la intervención prevista para este martes, el pontífice continuó este lunes con las actividades programadas en el Vaticano. La jornada incluyó audiencias y reuniones institucionales, en una agenda que se mantuvo activa después del anuncio sobre su estado de salud.

El Vaticano confirmó la intervención quirúrgica del pontífice, cuya internación y recuperación demandarían aproximadamente una semana.

La elección del martes para la internación coincide con el día de descanso habitual del Papa, que suele trasladarse a Castel Gandolfo para descansar y realizar actividad física. De esta manera, la operación fue programada para una jornada en la que no tenía compromisos públicos habituales.

El anuncio de la intervención no estuvo acompañado de un parte médico que detallara otras complicaciones. La información difundida por el Vaticano se centró en la detección del nódulo, la decisión de extirparlo y el período de hospitalización previsto.

Qué se sabe sobre el nódulo pulmonar

Según explicó León XIV durante el rezo del Ángelus del domingo, el nódulo fue identificado durante revisiones médicas recientes. El pontífice destacó que la lesión estaba bien delimitada y había sido detectada en una fase temprana.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido que puede identificarse mediante estudios por imágenes. Su aparición no implica necesariamente una enfermedad maligna: puede tener distintas causas y requiere una evaluación médica para determinar su naturaleza.

El papa León XIV será sometido a una operación este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un nódulo pulmonar.

En el caso del Papa, la decisión comunicada hasta ahora es realizar una intervención para extirpar la lesión. No se difundieron resultados que permitan establecer un diagnóstico definitivo sobre el nódulo, por lo que no corresponde anticipar su naturaleza.

La internación y el período de recuperación estimado serán determinantes para conocer cuándo podrá retomar plenamente sus compromisos. Por el momento, el Vaticano informó que el procedimiento está previsto para este martes y que la hospitalización posterior se extendería alrededor de una semana.