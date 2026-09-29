Fiebre por la visita del Papa: casi no quedan micros en parroquias de Mar del Plata para viajar a verlo

El Viaje apostólico del Sumo Pontífice a Argentina incluirá actividades y misas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El fervor por la llegada del Papa León XIV comienza a sentirse en Mar del Plata, donde las comunidades católicas se preparan para acompañar su visita mientras en los comercios vinculados a la religión crece el interés por llevarse recuerdos del Pontífice y, especialmente, por conocer sus documentos y mensajes.

Antonio, responsable de la Librería Virgen de Luján, un comercio de santería, regalería cristiana y libros católicos, contó a 0223 que en las últimas semanas notaron un mayor acercamiento de los fieles, con consultas y compras que van desde pequeñas imágenes y medallas hasta publicaciones vinculadas al líder de la Iglesia Católica.

"Estamos muy contentos porque la gente se acerca para llevarse algunos artículos del Santo Padre, no solamente lo que puede ser una medallita o un llavero, sino que quieren leer los documentos del Papa", señaló.

Crecieron las ventas y las consultas en librerías cristianas por la llegada del Papa al país.

Entre los materiales que más interés despiertan aparece Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, firmada el 15 de mayo y presentada oficialmente por el Vaticano diez días más tarde, que aborda la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial.

Según explicó el dueño de la librería, el documento se convirtió en una de las publicaciones religiosas más buscadas durante este último tiempo. "Podemos decir que en lo que es el material religioso, se trata del libro más trabajado en este último tiempo", sostuvo.

La encíclica realiza una reflexión sobre el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de que la tecnología permanezca al servicio de las personas y del bien común. En su presentación, el Obispo de Roma sostuvo que la IA debe ser "desarmada" y liberada de lógicas que puedan convertirla en un instrumento de dominio, exclusión o muerte.

El Papa León XIV apeló a todas las lenguas que habla y pronunció el Credo en latín en su misa en Lourdes.

Por otro lado, Antonio destacó especialmente uno de los planteos que encuentra en las primeras páginas del documento: "La primera parte habla sobre el uso correcto y que hay que usarla como medio, no como fin. También remarca que podemos caer en la trampa de vivir obsesionados sobre la inteligencia artificial".

No obstante, el movimiento alrededor de la visita del Pontífice no se limita a las librerías, sino que desde las distintas comunidades, capillas y parroquias de Mar del Plata también comenzaron a organizarse viajes en micro para acompañar su llegada. "Hay algunos ya no quedan lugares, los colectivos están todos llenos", aseguró el comerciante.

En esa línea, sostuvo que observan con "mucha alegría" el fervor por la presencia del Papa León XIV, sobre la que consideró que su interés trasciende a la comundiad católica y que también apunta a "los descartados", que serían "las personas con discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de calle".

Más de 150 mil fieles asistieron a la misa del Papa en Francia.

Es por esa razón que destacó que la inclinación que observa entre los clientes no se concentra solo en los objetos religiosos, sino también en los textos que permiten conocer con mayor profundidad el pensamiento de Robert Prevost y sus reflexiones sobre los desafíos de la actualidad.