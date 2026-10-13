Permutó el auto, no pudo recuperarlo y denunció que se lo robaron

Un hombre que denunció el robo de su auto fue aprehendido y notificado de la formación de una causa penal al comprobar que los hechos no ocurrieron de la manera planteada.

Fue personal de la Subcomisaría Camet el que inició una investigación tras detectar irregularidades en una denuncia por la supuesta sustracción de un vehículo ya que a partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los efectivos establecieron que el rodado no habría sido robado.

Se le formó una causa penal.

“Según la investigación, el denunciante lo había intercambiado por otro vehículo y luego denunció el robo al no lograr recuperarlo por acuerdo con la otra parte”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía temática ordenaron notificar al hombre de la formación de una causa por falsa denuncia, pero sin adoptar medidas restrictivas de su libertad.